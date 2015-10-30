Поезд ООН завершил 30 октября свое недельное турне в Минске

Новости Беларуси. Десятки тысяч километров, шесть областных центров и более трех сотен мероприятий, семинаров и дискуссий. Поезд ООН завершил сегодня, 30 октября, свое недельное турне в Минске. Центральный регион стал последним, который присоединился к Декларации приверженности целям устойчивого развития. Документ гарантирует не только исполнение всех 17-ти утвержденных на 70-ой Ассамблее пунктов, но и помощь в их реализации со стороны Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, координатор ООН, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Этой акцией мы привлекли к Беларуси внимание всего мирового сообщества, которое, я полагаю, начинает осознавать и хорошо понимать, что Беларусь сегодня в состоянии осуществлять феноменальные вещи. Меня поразило, что о целях развития у ваз знают как молодые люди, так и старшее поколение, жители регионов. Белорусы четко понимают, что Организация Объединенных Наций — это их организация. Они осознают, что через ООН они могут обратить внимание на волнующие их проблемы, представить свои проекты, изменить этот мир.