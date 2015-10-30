77 минских семей 30 октября стали счастливыми обладателями ключей от квартир

Новости Беларуси. Счастливыми обладателями ключей от квартиры 30 октября стали 77 минских семей. Собственными квадратными метрами обзавелись многодетные родители, в том числе и военнослужащие.

Порог новой квартиры они переступают дружно и все вместе. Этот день особый в их семейном календаре. Пока счастливые родители только осматриваются, дети уже определились с детской комнатой.

Наталья Нешко, многодетная мать:

Очень важное событие в нашей жизни, долгожданное.

Постоянные командировки и переезды. Что поделать, когда папа – военный? Больше 10 лет семья Нешко скиталась по съемным квартирам. И вот, наконец, заветный звон ключей от собственной квартиры. Здесь, замечают супруги, даже их трехмесячная малышка спит особенно сладко.

Виталий Нешко, заместитель начальника первого отдела военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Государство выполнило свою функцию на 100%, оказало максимальную помощь. Без поддержки именно правительственных программ и государства, я думаю, моя мечта бы не осуществилась

На улице Алтайской сегодня большое новоселье. Одним так не терпится заселиться, что даже кошку не стали искать. Первым в квартиру зайдет любимый пес. А кто-то готов к переезду хоть сейчас.

Ключи от квартир в новой десятиэтажке получили 77 семей. В Заводском районе это первый дом, построенный по госзаказу.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района:

Государственный заказ – это новый метод реализации государственной жилищной политики. Он отличается от ЖСПК тем, что граждане уже появляются на стадии инвестирования после того, как дом введен в эксплуатацию, сформирован метр квадратный. Поэтому заключаются договоры куплю-продажи с застройщиком и льготные категории граждан идут для оформления кредита.

Типичные проблемы новостроек в спальных районах этому дому не грозят. Здесь и хорошая инфраструктура, и налаженное транспортное сообщение. Первый тест-драйв прошла детская площадка.

Оксана и Виталий Конон, новоселы:

Надеюсь, у нас будут хорошие соседи. Площадка прекрасная для детишек.

Василий Вайдо, новосел:

То, что дают для военнослужащих такое жилье, это большой плюс. И если бы сейчас вернуться в молодость, то наверняка бы пошел опять в армию, служил бы. Не только ради квартиры, но и ради нашего государства, ради благополучия всей страны.

Всего же в Минске в 2015 году с господдержкой построено порядка 160 тысяч квадратных метров.

Возведение такого жилья продолжится и в следующем году. В 2016-м на него планируют выделить более семи триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.