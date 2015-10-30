Глухонемой путешественник Владимир Ярец: И меня все услышали!

Он не слышит шум своего мотоцикла и не может словами описать свои мысли. Его внутренний огонь жизни горит так ярко, что можно почувствовать его через камеру.

Владимир - уникальный человек. Он объехал на мотоцикле 142 страны. За его плечами более 850 тысяч километров. В личной коллекции Владимира бесчисленное множество фотографий и листовок из самых далёких уголков света. Он не раз становился героем статей зарубежных СМИ - Китая, Мексики, Америки, Италии, Шотландии… Белорусом восхищаются во всём мире. И благодарны за веру и слово, которыми он заряжает всех встречающихся на пути.

Когда смотришь на паспорт Владимира, не верится глазам. Сложно представить, что такое количество виз может принадлежать одному человеку. Иногда случалось, что они заканчивались в неподходящий момент и тогда приходилось иметь дело с властями.

Однажды все же Владимиру пришлось 20 дней провести в тюрьме за превышение времени пребывания на Кубе. А в Вашингтоне подростки и вовсе украли у байкера портфель. Но самый большой стресс случился в Сингапуре. Тогда исчез багажник, где хранились фотографии и блокнот со штампами всех стран, где побывал Владимир. Полиция оказалась бессильна. Потеря самых ценных вещей глубоко задела путешественника. Но как бы там ни было, в первую очередь, он вспоминает людей, которые дружелюбно помогали. Их было значительно больше. Например, в Шотландии белоруса встретили как родного: накормили, напоили и впустили переночевать.

В 74 года белорусский герой полон жизни. Владимир очень любит свою страну. Несмотря на многочисленные предложения своих иностранных друзей остаться, он взял курс домой.

Не умея разговаривать, он понял весь мир. Не имея слуха он сделал так, чтобы его все услышали! Всегда улыбающийся человек на мотоцикле всё время идёт вперёд к своей цели и тем самым помогает общающимся поверить в себя, поверить в силы людей.