Алла Цупер и Антон Кушнир передали в Музей современной белорусской государственности олимпийские медали, ордена и костюмы, в которых и покоряли Олимп

Новости Беларуси. Алла Цупер и Антон Кушнир передали в Музей современной белорусской государственности олимпийские медали, ордена отечества 3 степени и костюмы, в которых и покоряли Олимп в спортивном Сочи.

Напомним, на главном старте 4-летия белорусская сборная завоевала 6 медалей: 5 золотых и 1 бронзовую. Наши олимпийцы установили рекорд по числу наград высшей пробы за всю суверенную историю, превзойдя прошлое достижение летней Олимпиады-2008 в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

До конца не осознаю, что я стала олимпийской чемпионкой, но когда начинаешь вспоминать соревнования, Сочи, думаешь: наконец это свершилось, я сделала это! Конечно, приятно находиться здесь, что пригласили на такое мероприятие. Я думаю, будет интересно людям посмотреть на наши олимпийские медали, посмотреть, в чем мы выступали.

Антон Кушнир, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Честно скажу, это честь. Оставить в музее, чтобы люди смотрели. Мои близкие люди, товарищи, которые приходят ко мне домой, спрашивают медаль, а здесь получается, что люди могут приходить, смотреть. Я некоторые награды даже оставлю здесь на постоянное время.