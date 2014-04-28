28 апреля — Всемирный день охраны труда

Новости Беларуси. Мировое сообщество отмечает 28 апреля День охраны труда. В 2014 году он посвящен безопасности при использовании химических веществ на рабочих местах. По оценкам специалистов, ежегодно в мире происходит более 300 миллионов несчастных случаев на производстве. Гибнет около 2 миллионов человек. Как правило, причина тому — безответственность и халатность руководителей и работников предприятий.

За нарушение требований по охране труда в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. С 2004 года действует Директива Президента №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Каждый работник должен помнить, что его жизнь в первую очередь зависит от него самого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.