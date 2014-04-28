Когда информационное общество появится в Беларуси и исчезнут ли бумажные СМИ? Интервью с Дмитрием Шедко, первым замминистра связи и информатизации

Новости Беларуси. О новинках в мире гаджетов и прочих мобильных устройств, которые всем нам упрощают повседневную жизнь, ведущий программы «Неделя» на СТВ спросил у Дмитрия Шедко, первого заместителя министра связи и информатизации. А вот место для футуристической беседы было выбрано скорее ностальгическое - Музей связи, где сохранились гаджеты, которыми пользовались еще наши бабушки.

Дмитрий Геннадьевич, со сменой должности! Вы были замминистра информации, а стали первым замминистра связи и информатизации. Гаджетов от этого в вашей жизни больше стало, и вы чаще стали обращаться к планшетам, мобильным телефонам?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

С точки зрения роли гаджетов в моей личной жизни мало что изменилось. Потому что на самом деле средства массовой информации и связи, информатизации на сегодня настолько близкие вещи, что...

Что многие даже и путают. Чем одно от другого отличаются?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

С одной стороны, речь идет о создании контента и его доставке до потребителя. С другой стороны, о технологиях, с которыми человек сталкивается в жизни. То есть зрителю телеканала СТВ будет, наверное, более-менее все равно, с помощью какого гаджета смотреть телеканал, но для связистов это очень важно.

Вы как чиновник, по определению, позволю себе компьютерный сленг, продвинутый юзер. Это действительно так?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Ну я вообще считаю, что современные управленцы не имеют права отказываться от современных технологий. То есть телефон, планшет – это те элементарные вещи, которые мы все, наверное, используем в повседневной жизни. Условно говоря, в данном случае планшет – это рабочее место.

Показывайте ваши гаджеты! Вот чем вы пользуетесь?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Ну это все достаточно просто. Телефон. Обычный мобильный телефон, не очень сложный. Честно говоря, как и фотоаппаратом, я им почти не пользуюсь. Планшет. Планшет, это в первую очередь наиболее удобное средство доступа в Интернет, к любым информационным ресурсам. В моем случае, это еще и рабочее место, потому что на планшет у нас выведен электронный документооборот. То есть, условно говоря, даже сидя в машине, находясь в командировке, я могу получить доступ к документам министерства, наложить резолюцию, говоря бюрократическим языком, подписать какие-то документы, потому что все работает с использованием электронной цифровой памяти.

То есть вы живое воплощение того самого электронного правительства, о котором мы так мечтаем?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Электронное правительство – это очень широкая категория. Под ним понимается в принципе взаимодействие общества и государства, но конечно, вот это элемент электронного правительства с точки зрения внутренней. С этого планшета я не выхожу на общение с нашими гражданами, мы предпочитаем все-таки персональный путь. Как бы у нас не информатизировалось общество, все равно лучше увидеть своими глазами, пощупать своими руками, чтобы понять какие-то отдельные моменты. А если продолжать разговор о персональных гаджетах, то вот такая еще штучка. Вроде бы обычные часы, на самом деле синхронизируются и с планшетом, и с телефоном, и когда ты не имеешь возможности заглянуть в Интернет, чтобы проверить электронную почту, загорается сигнал о том, что: Вам пришло электронное сообщение или Вам позвонили по мобильному телефону.

Это ваша такая, говоря языком сленга, фишка? Или должность обязывает? Потому что у других чиновников вашего ранга я не замечал таких часов. Собственно говоря, и планшетов не совсем.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Нет, ну почему. Электронные документы у нас в стране внедряются достаточно активно. Есть решение главы государства о том, что с 1 января следующего года это должно быть абсолютно во всех ведомствах. Поэтому я думаю, чиновников с планшетами со следующего года станет гораздо больше. Потому что это на самом деле удобно.

А вот скажите, проблема текущий батареи, я вот все к коммунальным проблемам апеллирую, я смогу решить, не выходя из дома, теперь?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Вот прямо сейчас, наверное, еще нет. Но на самом деле вот как мне представляется, сфера ЖКХ – это одна из тех сфер, где информатизация, внедрение новых технологий, может реально улучшить и качество оказываемой услуги, и оперативность. То есть опять же на той же самой выставке сегодня мы видели несколько предложений по оперативному управлению.

Система «Умный дом». Что такое система «Умного дома»? Это набор определенных датчиков, которые соединены в квартире в так называемый концентратор, который обобщает всю информацию от всех устройств в квартире, и передает с одной стороны в управляющую организацию, в ЖЭС, потому что они там видят, соответственно: если у вас вдруг подскочило потребление воды, вполне возможно, что у вас где-то прорвало трубу, но вы об этом еще не знаете, а они уже знают и начинают вас разыскивать с помощью всех гаджетов, чтобы предупредить, что у вас произошла авария. А второй момент, это, конечно, личный кабинет. То есть человек в любой момент с планшета, мобильного телефона или с домашнего компьютера заглядывает на свою личную страницу, используя пароль или какую-то другую систему доступа, и видит, например, выключил ли он утюг. Потому что утюг потребляет много электроэнергии. А каждая конкретная розетка у него обозначена в личном кабинете, и он понимает, что с этой розетки электричество потребляется, то есть в нее что-то включено.

Только сможет ли в этом разобраться отдельно взятая бабушка, для которой все это темный лес? Или я не прав?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

На самом деле, она очень простая. И минимальная вещь, которая нужна бабушке условно, это возможность выбирать тот тариф, по которому она будет платить меньше всего денег за коммунальные услуги. То есть платить только за то, что она потребляет, а не за то, что какая-то труба греет улицу. Для более продвинутых пользователей есть масса дополнительных предложений, которые, условно говоря, позволяет ему включить котел нагревания на даче с помощью мобильного телефона за два час до того, как он приедет туда с друзьями. И приехать в комфортные условия, безусловно.

Признайтесь, вы чувствуете себя человеком зависимым от мобильных устройств, гаджетов, Интернета и прочих вот всех этих дел. И где вот та самая грань зависимости? Потому что меня, честно говоря, шокировало последнее сообщение, кажется, в России, в Москве подросток пытался покончить с собой только по причине того, что бабушка запретила ему пользоваться социальной сетью. И это не единичный случай.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Мне сложно. Точнее, я прекрасно понимаю на уровне рационального мышления, почему такое происходит. Хотя я, например, не являюсь постоянным пользователем социальных сетей. Предпочитаю все-таки с друзьями общаться лично. Виртуально общения нам хватает, в том числе и на работе. Определенная зависимость, конечно, формируется. Причем это зависимость не столько физиологическая, что тебе обязательно нужно просидеть три часа просидеть в Интернете. Зависимость информационная.

Но вы чувствуете себя неловко, некомфортно, когда забыли дома телефон?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Безусловно! Безусловно, потому что мы занимаемся серьезными вопросами. Огромное количество контактов. Большое количество информации, которую нужно получать, обрабатывать, отсылать. И когда ты вдруг остаешься без средств связи, ты чувствуешь себя лишенным инструмента для работы. Условно говоря, когда я был журналистом, и это было нормальной практикой, я ежедневно просматривал более сорока информационных сайтов просто для того, чтобы быть в курсе тех событий, которые в мире происходят, и различных трактовок этих событий различными источниками. Сейчас мне потребности в этом чуть поменьше, но зато я стал гораздо больше просматривать, скажем, специализированных ресурсов, которые посвящены развитию новых технологий, условно говоря, мало кто у нас в стране слышал, наверное, про 5G. Мы знаем 3G, 4G.

Про 4G не многие слышали.



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Да. А сегодня уже в Южной Корее реально обсуждается вопрос: где на следующем или через одно заседание Международного союза электросвязи уже будут обсуждаться стандарты 5G.

Как сказал герой одного знаменитого фильма: Через 20 лет будет одно сплошное телевидение. А вот скажите, пожалуйста, когда у нас будет одно сплошное информационное общество с электронным правительством и прочими атрибутами? 20 лет или меньше?



Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Я думаю, что информационное общество (на том уровне, которое сейчас существует в других странах, то есть тех, что для нас являются ориентиром, условно говоря, та же Корея, которая считается номером один), - это вопрос нескольких лет. Нам точно не придется ждать ни десять, и не придется ждать двадцать. А если говорить уже узко о СМИ, часто эту фразу приводишь, что через 20 лет будет только кино, так вот я вот уверен, что такое время в нашей жизни на наступит. У нас никогда не будет только Интернета. Да, будут средства массовой информации, одновременно существующие: в Интернете, в теле-, в радио-, в печатной версии. Будет кино, собственно говоря, полноэкранное в кинотеатре, будет кино на большом мониторе дома, будет Smart-телевидение. Но полностью никогда свои ниши ни одно из этих СМИ не оставит просто потому что каждое имеет свою аудиторию, каждое имеет свою особенность подачи материала, которая для конкретного человека более или менее удобна в конкретный момент времени. Поэтому я уверен, что и с газетами, и с традиционным телевидением мы еще поживем, и не одно десятилетие.