Новости Беларуси. Строевая подготовка, сбор-разбор оружия, рукопашный бой и навыки спортивного туризма. В Бресте школьники-кадеты показали военную допризывную подготовку. Развитие кадетского движения в школах обсудили работники образования и сотрудники органов внутренних дел. Все сошлись в одном: совместная работа, которая началась 12 лет назад, принесла ощутимые результаты.

Валерий Страмбурский, начальник отделения профориентационной работы МВД Республики Беларусь:

За это время через правовые классы, так мы их называем, прошло почти 6 тысяч учащихся. Из них каждый третий после окончания правого класса своей школы выбрал себе профессиональную деятельность юриста. То есть мы помогли, по существу, с помощью этих классов каждому третьему парню или девчонке определить свою жизненную профессию.

Кроме освоения основных учебных дисциплин, особое внимание уделяется строевой подготовке мемориального отряда. Но на дополнительную нагрузку ребята не жалуются.

Дмитрий Каминский, учащийся 11 класса:

Много дополнительной нагрузки, но это и хорошо, некогда расслабляться. Абсолютно все, что преподают мне, конечно, пригодится в жизни.

К слову, Брест — единственный город Беларуси, где школьники несут вахту памяти у Вечного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.