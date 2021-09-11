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Алина Горносько удостоена звания «Минчанин года»: отложу награду в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы

11 сентября 2021 17:16
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Новости Беларуси. Празднование дня города подходит к кульминации, и она будет красочной. Сейчас внимание приковано к площадке в парке Янки Купалы. Там проходит праздничный концерт и вручение наград лауреатам конкурсов «Минчанин года» и «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Горносько удостоена звания «Минчанин года»: отложу награду в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Пожалуй, самая приятная и торжественная часть праздника вечернего – это награждение лауреатов конкурса. Звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы. Это представители абсолютно разных профессий: медики, музыканты, спортсмены и все те, кто вносит личный вклад в развитие города. Проведение такого конкурса – это уже давно сложившаяся традиция. И примечательно, что итоги, как правило, подводят именно ко Дню города, так праздник приобретает еще больше душевности и заботы о всех горожанах. Победители конкурса определялись специальной комиссией.

Алина Горносько удостоена звания «Минчанин года»: отложу награду в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы-4

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио – 2020:
Для меня, наверное, это тройной праздник в этом году. Я стала бронзовым призером Олимпийских игр, я отметила свой День рождения на Олимпийских играх, я номинирована на премию «Минчанин года» среди всех великих спортсменов. И именно сегодня, в День города Минска, в такой великий праздник, проходит наше награждение. Праздничная атмосфера, конечно, чувствуется, но с самого утра у меня была работа в зале. И только сейчас, к вечеру, я немножко освободилась, чтобы получить эту награду. Отложу ее в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы. Мне очень приятно.

Алина Горносько удостоена звания «Минчанин года»: отложу награду в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы-7

Дмитрий Данилов, профессор БГМУ:
Большое спасибо родному университету, который выдвинул меня на эту номинацию. Мне трудно сказать почему. Возможно, сейчас тема коронавируса к нему мы имеем самое непосредственное отношение во многом сыграла свою роль. День города это праздник, это возможность посмотреть другими глазами на повседневность, на быт, перезагрузиться. Поэтому, наверное, это здорово, когда все люди могут быть объединены какой-то общей идеей, в общем-то, этот праздник, наверное, для всех.

Подробности в видеоматериале.

# День города в Минске # общество # Юлия Стриго # Алина Горносько # Дмитрий Данилов # Фотофакт

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