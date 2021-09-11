Алина Горносько удостоена звания «Минчанин года»: отложу награду в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы

Новости Беларуси. Празднование дня города подходит к кульминации, и она будет красочной. Сейчас внимание приковано к площадке в парке Янки Купалы. Там проходит праздничный концерт и вручение наград лауреатам конкурсов «Минчанин года» и «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент:

Пожалуй, самая приятная и торжественная часть праздника вечернего – это награждение лауреатов конкурса. Звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы. Это представители абсолютно разных профессий: медики, музыканты, спортсмены и все те, кто вносит личный вклад в развитие города. Проведение такого конкурса – это уже давно сложившаяся традиция. И примечательно, что итоги, как правило, подводят именно ко Дню города, так праздник приобретает еще больше душевности и заботы о всех горожанах. Победители конкурса определялись специальной комиссией.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио – 2020:

Для меня, наверное, это тройной праздник в этом году. Я стала бронзовым призером Олимпийских игр, я отметила свой День рождения на Олимпийских играх, я номинирована на премию «Минчанин года» среди всех великих спортсменов. И именно сегодня, в День города Минска, в такой великий праздник, проходит наше награждение. Праздничная атмосфера, конечно, чувствуется, но с самого утра у меня была работа в зале. И только сейчас, к вечеру, я немножко освободилась, чтобы получить эту награду. Отложу ее в сторону и продолжу работать, но эти эмоции неповторимы. Мне очень приятно.