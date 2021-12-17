Алексей Талай: только вместе мы сможем справиться со всеми жизненными хитросплетениями, испытаниями

Новости Беларуси. В территориальный центр социального обслуживания Октябрьского района в гости приехал известный паралимпиец и мотивационный спикер Алексей Талай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В территориальный центр социального обслуживания Октябрьского района в гости приехал известный паралимпиец и мотивационный спикер Алексей Талай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В рамках мероприятия «Кто, если не мы?» он рассказал о своей судьбе и пути к успеху, несмотря на сложности и препятствия. Общение прошло в формате диалога. Пожилые, люди с особенностями развития, представители многодетных семей пообщались со спортсменом, задали вопросы и сделали фото на память. Подробнее – тут.
Алексей Талай, паралимпиец:
Очень рады сегодня быть в центре дневного пребывания инвалидов Октябрьского района. Много тем, очень много важных моментов, которые интересуют людей, родителей. Только вместе, только сообща мы сможем справиться со всеми хитросплетениями жизненными, потрясениями, испытаниями.