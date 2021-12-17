Алексей Талай: только вместе мы сможем справиться со всеми жизненными хитросплетениями, испытаниями

Новости Беларуси. В территориальный центр социального обслуживания Октябрьского района в гости приехал известный паралимпиец и мотивационный спикер Алексей Талай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках мероприятия «Кто, если не мы?» он рассказал о своей судьбе и пути к успеху, несмотря на сложности и препятствия. Общение прошло в формате диалога. Пожилые, люди с особенностями развития, представители многодетных семей пообщались со спортсменом, задали вопросы и сделали фото на память. Подробнее – тут.