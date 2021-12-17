«Чтобы учащиеся были добрее». В Минской области проходят Рождественские образовательные чтения
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжаются Рождественские образовательные чтения. Они проходят традиционно в преддверии праздников на базе учреждений образования Минской области. Здесь с подрастающим поколением общаются священнослужители. Тема одна: духовно-нравственные ценности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лена Мельницкая, корреспондент:
Предрождественское время традиционно наполнено не только ожиданием праздников, но и добрыми делами, полезными поступками. Сейчас в учреждениях образования центрального региона проводят рождественские чтения, во время которых говорят об основах духовно-нравственной культуры.
В смолевичской средней школе № 1 встречи в преддверии Рождества проходят каждый год. Традиция давняя. Кстати, в 2021 году школа отметила столетний юбилей.
Татьяна Грушевская, директор средней школы №1 им. В. Ф. Купревича:
Рождественские встречи – это мероприятие, направленное на духовность, красоту, на то, чтобы учащиеся были добрее, чтобы они дружили, чтобы они несли в свои семьи согласие.
Подробности в видеоматериале.