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«Чтобы учащиеся были добрее». В Минской области проходят Рождественские образовательные чтения

17 декабря 2021 17:01
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжаются Рождественские образовательные чтения. Они проходят традиционно в преддверии праздников на базе учреждений образования Минской области. Здесь с подрастающим поколением общаются священнослужители. Тема одна: духовно-нравственные ценности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Чтобы учащиеся были добрее». В Минской области проходят Рождественские образовательные чтения-1

Лена Мельницкая, корреспондент:
Предрождественское время традиционно наполнено не только ожиданием праздников, но и добрыми делами, полезными поступками. Сейчас в учреждениях образования центрального региона проводят рождественские чтения, во время которых говорят об основах духовно-нравственной культуры.

«Чтобы учащиеся были добрее». В Минской области проходят Рождественские образовательные чтения-4

В смолевичской средней школе № 1 встречи в преддверии Рождества проходят каждый год. Традиция давняя. Кстати, в 2021 году школа отметила столетний юбилей.

«Чтобы учащиеся были добрее». В Минской области проходят Рождественские образовательные чтения-7

Татьяна Грушевская, директор средней школы №1 им. В. Ф. Купревича:
Рождественские встречи – это мероприятие, направленное на духовность, красоту, на то, чтобы учащиеся были добрее, чтобы они дружили, чтобы они несли в свои семьи согласие.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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