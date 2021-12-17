Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина

Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о смерти старейшего в Беларуси Героя Советского Союза Василия Мичурина. Участника Советско-финской и Великой Отечественной войн не стало на 106-м году жизни. Соболезнования родным и близким человека-легенды направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой стойкости, настоящий патриот своего Отечества. Василий Сергеевич – яркий представитель поколения героев-победителей. Его жизнь – пример беззаветного служения своей стране и народу, верности высоким гражданским ценностям и идеалам, моральным и нравственным принципам.

Эх, дороги, пыль да туман. Пройденных испытаний, которые выпали на долю Василия Сергеевича, хватило бы на целую книгу. Но он вот так, с улыбкой словами из песни отвечал на вопрос журналиста. И только глаза выдавали, свидетелем скольких трагических событий довелось стать на фронтах двух войн.

Великую Отечественную он встретил уже Героем Советского Союза. Боевое крещение Василий Мичурин получил на финской войне. Когда призвали на фронт, ему был 21 год. Он сам попросился в пулеметчики, освоил «Максим». А в бою на Карельском перешейке в одиночку с тремя пулеметами отразил 6 атак. Перебегая от пулемета к пулемету умудрился создать для врага иллюзию, что все пулеметные точки «живы». Финны подошли вплотную, оставалось каких-то 20 метров, но оборону прорвать не смогли. Когда подоспела подмога, в живых остался только он и раненый подносчик патронов.

За этот подвиг Василий Мичурин стал самым молодым обладателем золотой звезды Героя Советского Союза. Вначале даже не поверил: это же танкистам, летчикам, но никак не солдату-пулеметчику из пехоты! В Кремль получать звезду собирали всем полком – искали хромовые сапоги и суконную гимнастерку. Ему 104, а во время ВОВ он стал самым молодым Героем Советского Союза. И вот, что вспоминает.

Великая Отечественная застала Василия Сергеевича под белорусской столицей. Он участвовал в обороне Минска и Могилева, взятии Кенигсберга и Берлина. Фронтовыми дорогами дошел до Чехословакии, где и встретил Победу. За войну был несколько раз ранен. А в госпитале встретил и любовь всей жизни. После выздоровления молоденькая фельдшер Полина дождалась своего героя с войны. Вместе они прожили долгую послевоенную жизнь. Вырастили двоих сыновей, внуков и правнуков.

– Сколько китель ваш весит?

– Порядочно, пуд.