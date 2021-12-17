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Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина

17 декабря 2021 16:54
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Новости Беларуси. 17 декабря стало известно о смерти старейшего в Беларуси Героя Советского Союза Василия Мичурина. Участника Советско-финской и Великой Отечественной войн не стало на 106-м году жизни. Соболезнования родным и близким человека-легенды направил Александр Лукашенко.  

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушел из жизни человек большого личного мужества, несгибаемой стойкости, настоящий патриот своего Отечества. Василий Сергеевич – яркий представитель поколения героев-победителей. Его жизнь – пример беззаветного служения своей стране и народу, верности высоким гражданским ценностям и идеалам, моральным и нравственным принципам.  

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-4

Эх, дороги, пыль да туман.  

Пройденных испытаний, которые выпали на долю Василия Сергеевича, хватило бы на целую книгу. Но он вот так, с улыбкой словами из песни отвечал на вопрос журналиста. И только глаза выдавали, свидетелем скольких трагических событий довелось стать на фронтах двух войн.  

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-7

Великую Отечественную он встретил уже Героем Советского Союза. Боевое крещение Василий Мичурин получил на финской войне. Когда призвали на фронт, ему был 21 год. Он сам попросился в пулеметчики, освоил «Максим». А в бою на Карельском перешейке в одиночку с тремя пулеметами отразил 6 атак. Перебегая от пулемета к пулемету умудрился создать для врага иллюзию, что все пулеметные точки «живы». Финны подошли вплотную, оставалось каких-то 20 метров, но оборону прорвать не смогли. Когда подоспела подмога, в живых остался только он и раненый подносчик патронов.

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-10

За этот подвиг Василий Мичурин стал самым молодым обладателем золотой звезды Героя Советского Союза. Вначале даже не поверил: это же танкистам, летчикам, но никак не солдату-пулеметчику из пехоты! В Кремль получать звезду собирали всем полком – искали хромовые сапоги и суконную гимнастерку.  

Ему 104, а во время ВОВ он стал самым молодым Героем Советского Союза. И вот, что вспоминает.

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-13

Великая Отечественная застала Василия Сергеевича под белорусской столицей. Он участвовал в обороне Минска и Могилева, взятии Кенигсберга и Берлина. Фронтовыми дорогами дошел до Чехословакии, где и встретил Победу. За войну был несколько раз ранен. А в госпитале встретил и любовь всей жизни. После выздоровления молоденькая фельдшер Полина дождалась своего героя с войны. Вместе они прожили долгую послевоенную жизнь. Вырастили двоих сыновей, внуков и правнуков.  

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-16

Сколько китель ваш весит?
Порядочно, пуд.  

Один с тремя пулемётами отразил 6 атак. Вспоминаем подвиги старейшего Героя Советского Союза Мичурина-19

Продолжил службу Василий Сергеевич и после войны. Ушел в отставку в 70-х в звании полковника. На его мундире не хватало места для наград. Но гостей ветеран неизменно встречал по форме. Василий Мичурин прожил больше века. Этим летом ветерана поздравляли со 105-летним юбилеем. Человек-легенда на протяжении всей жизни был образцом мужества и силы духа.

О своей судьбе Василий Сергеевич вспоминал скромно, но считал долгом делиться пережитым с подрастающим поколением. Фронтовые события поделили жизнь на до и после и навсегда врезались в память героя-ветерана. Не забудем и мы.  

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Василий Мичурин # Фотофакт

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