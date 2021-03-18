Алексей Талай: Конституционная комиссия начинает работу, формируются площадки, где будут обсуждаться вопросы, предложения

В нее вошли 36 человек: парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди которых немало представителей молодежи. Ее главная задача – аккумулировать предложения для новой редакции Конституции. Все инициативы будут тщательно изучены и внесены в проект, отвечающий современным тенденциям развития страны.

Алексей Талай, паралимпиец:

Комиссия начинает свою работу, активно формируются площадки, где будут обсуждаться те или иные вопросы, предложения. В том числе мы рады тому, что мы можем использовать свои собственные какие-то информационные площадки, социальные сети, где уже сегодня поступают определенные вопросы, предложения. Я лично готовлю свой собственный штаб как член Конституционной комиссии, где мои люди, мои партнеры, друзья, соратники будут обрабатывать эту информацию. Предложим этот текст сначала главе государства, собственно, после этого уже с ним ознакомится вся страна. Люди смогут прийти и выразить свою волю на референдуме. Это очень важно, я призываю всех.