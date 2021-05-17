Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы

Новости Беларуси. Несколько новых школ планируют открыть в столице к 1 сентября. Так, уже на завершающем этапе строительство средней школы в центральной части микрорайона Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она распахнет свои двери для более чем тысячи учеников.

Это первая в микрорайоне школа с бассейном. Он спроектирован в отдельном здании с переходом на втором этаже. Чаш будет две: на 25 и 10 метров.

Также будет актовый зал, рассчитанный на более чем 270 человек, и столовая на 360 мест. Оборудуют и большую спортивную площадку, лыжную базу, беговые дорожки и велопарковку.

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:

На сегодня готовность школы 70-80 %. Строительство школы планируют завершить к концу июня 2021 года. В июле идет государственная приемка учреждения образования. С 1 сентября учреждение образования начнет функционировать как школа № 224.

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, ведутся отделочные работы – штукатурка, малярка, укладка плитки. Уже есть даже блоки в учреждении образования, которые готовы на 100 %.