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Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы

17 мая 2021 14:29
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Новости Беларуси. Несколько новых школ планируют открыть в столице к 1 сентября. Так, уже на завершающем этапе строительство средней школы в центральной части микрорайона Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она распахнет свои двери для более чем тысячи учеников.

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-1

Это первая в микрорайоне школа с бассейном. Он спроектирован в отдельном здании с переходом на втором этаже. Чаш будет две: на 25 и 10 метров.

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-4

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-6

Также будет актовый зал, рассчитанный на более чем 270 человек, и столовая на 360 мест. Оборудуют и большую спортивную площадку, лыжную базу, беговые дорожки и велопарковку.

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-9

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
На сегодня готовность школы 70-80 %. Строительство школы планируют завершить к концу июня 2021 года. В июле идет государственная приемка учреждения образования. С 1 сентября учреждение образования начнет функционировать как школа № 224.

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-12

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории, ведутся отделочные работы – штукатурка, малярка, укладка плитки. Уже есть даже блоки в учреждении образования, которые готовы на 100 %.

Готова почти на 80%. В Минске заканчивают строительство школы в центральной части Лошицы-15

Кроме того, планируют открыть и другие объекты образования. Это гимназия на Седова и лицей на Тикоцкого. Сейчас они на капремонте. Для дошкольников планируют достроить детские сады в Масюковщине и «Минск Мире».

# Школы в Беларуси # общество # Виктор Довнар # Фотофакт

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