Алексей Голиков: победите свой страх и приезжайте домой, приходите к Воскресенскому и регистрируйте политические партии

Новости Беларуси. Политические дрязги постепенно уходят из повседневной жизни белорусов. Беглым политикам верят уже единцы, радикализировать ситуацию также не удалось. Понятно, что внешние игроки в покое нас не оставят, а вот само общество уже успокоилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блогер Алексей Голиков размышляет о том, как быть дальше.

Алексей Голиков, блогер:

Люди, имена которых канули в Лету – Николай Статкевич, Павел Северинец и многие другие – говорили белорусам: «Хватит бояться». Блогеры Сергей Тихановский и Сергей Петрухин вторили: «Нам нужно побороть свой страх». Об этом же страхе в преддверие Дня Воли распинался удравший именно из-за страха за собственную шкуру Павел Латушко.

Павел Латушко:

Нам нужно собрать волю в кулак. Алексей Голиков:

Удивительно и невероятно – побороть свой страх в эфире белорусского телевидения призывает журналист президентского пула Игорь Тур.

– Они сейчас бояться, что у них будет… Условно, не будут ли их преследовать в Беларуси власти официальные. Нет, конечно не будут. Приезжайте. – Коллеги ваши же тоже некоторые уехали? – Да, да. Приезжайте. Если вы поняли, что вы ошибаетесь, никаких проблем. Но они больше всего боятся, что вот эта вот протестная тусовка – там нельзя говорить сейчас. Выйти оттуда очень просто и сказать: «Вы знаете, я ошибся, на самом деле все эти протесты не существуют, я теперь за Лукашенко». Это тогда начнется линчевание еще хуже, чем они делали в адрес, например, госпропаганды. Они боятся, очень многие. И вот когда этот страх пройдет, очень многие люди из сопредельных государств вернутся в Минск.

Алексей Голиков:

Давайте разбираться, об одинаковом ли страхе говорят все эти люди. Вот что получается: те, которые громче всех кричали о смелости, испугались первыми. Часть сбежала в Литву и Польшу, часть – в Украину. А ведь именно они кричали, что диктатор испугался и чуть ли не весь ОМОН дрогнул и перешел сначала на сторону народа, потом – на сторону BYPOL. Они обманули белорусов. Сильнее всех, конечно, пугал и испугался сам ресторатор Прокопьев – тут ему равных нет. За ним беглый омоновец Макар, потом Латушко, затем Тихановская, Карач и еще пара-тройка людей с примитивным пониманием политических процессов, необоснованными амбициями и продажной сущностью. Их сущность не единожды описывалась Игорем Туром в рубрике «Будет дополнено», Григорием Азаренком в «Тайных пружинах политики» и многими другими. Но мощнейший удар по позициям беглых был нанесен расследованием «Манкурты» на ОНТ. Алексей Голиков:

Господа беглые, то, что вы в очередной раз проиграли здравому смыслу, не подлежит сомнению. То, что вы подстрекательством принесли белорусскому народу штрафы и чувствительный массаж мягких тканей, не подлежит оспариванию. И знаете почему? Хотя бы потому, что лично вас это не коснулось. Простите за моветон, вы заколачивали бабки. И белорусский народ не простит вам эти боль и предательство.

Павел Латушко:

Вас еще не сильно задело? Родственников не избивают? Избивают, но не ваших? Бизнес не уничтожают? Уничтожают, но не ваш? Вероятность, что пронесет? Ответ – ноль, не пронесет.

Ребята, наш протест – мирный, и то, что вы делаете – это мирно. Но то, что будет за скобками мирного протеста – это вас не касается. Поэтому… поверьте, милиции будет, чем заниматься. Алексей Голиков:

У вас есть последний шанс – мы не хотим вашей крови, особенно в Год народного единства. Победите свой страх и приезжайте домой. Для вас – теплый прием и лучшие условия. Государство адаптировало законодательство: увеличило ответственность за несанкционированные массовые мероприятия, но отпустило вожжи в политике. Приходите к Воскресенскому и регистрируйте политические партии. Есть шанс не остаться не у дел. Поймите: с уличными политиканами и маргинальными политиками больше разговоров не будет. Вы своими необдуманными действиями усилили государство и дали полезный опыт. Государство вас «отрегулирует» и даже не вспотеет.

Марат Марков:

Необходимы легальные инструменты работы с властью – или назовем это борьбой с властью, политической борьбой – легальные инструменты. И они это понимают. И, надо отдать должное, что это понимают не только они. Вы же прекрасно понимаете, Алексей, государство с радикалами разберется и даже не вспотеет.

Алексей Голиков:

Поймите: с уличными политиканами и маргинальными политиками больше разговоров не будет. У вас есть хороший пример – ваши коллеги по революции уже взялись за голову. Не могу не отметить эти позитивные изменения. Вместо размахивания кулаками и написания тысячи петиций команда Игоря Масловского с Сергеем Мазаном последовали примеру Воскресенского. Они начали убирать мусор, который появился в результате безответственного поведения – как вы думаете, кого? Правильно, своих сограждан и, скорее всего, невероятного электората.

Алексей Голиков:

Именно невероятные всему обществу показали, как нужно загаживать надписями стены зданий, ломать и крушить малые архитектурные формы. Работники жилищно-коммунального хозяйства все исправили, да, в том числе и за ваши налоги. Вы же резали последний огурец.

Алексей Голиков:

Предлагаю старое не поминать: весна идет – весне дорогу. Государство выполнило долг перед гражданами и в городах сохранило порядок. Не пора ли и вам внести свою лепту и прибрать не за кем-то чужим, за собой? Просто представьте: заявленных триста тысяч протестующих на одни выходные поедут по малым городам и возьмут в руки грабли. Страна всего за один день преобразится. Алексей Голиков:

Вспомните осень: пока часть наших граждан бунтовала, кто-то занимался уборкой урожая. Пока кто-то из-за границы призывает к безрассудству, для кого-то день год кормит. Почудили и хватит, пора возвращаться к нормальной трудовой жизни. Мы и без того доказали всему миру, что можем держать удар синепопой революции, пандемии, экономических санкций и многого другого. Война войною, а весна весною – пора садить картошку. Сегодня не посеем – завтра не соберем.