Алексей Дзермант объяснил, почему 7 ноября в Беларуси – это государственный праздник

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Совсем скоро мы отметим очередную годовщину Октябрьской революции. Этот месяц вообще богат на знаковые даты – 4 ноября в России празднуется День народного единства, а 11-го числа в Польше – День восстановления независимости. При чем в России праздник приурочен к дате освобождения Москвы от польских интервентов, а поляки празднуют независимость от распавшейся Российской империи. На этом фоне особенно важно понять, почему 7 ноября так важно для нас, белорусов, и почему это государственный праздник. Прежде всего, потому, что именно после Октябрьской революции белорусы получили реальную возможность создавать свое национальное государство – да, в советской, социалистической форме, но именно потому, что тогда запрос на социальную справедливость был колоссальным. Белорусы, которые тогда были преимущественно крестьянами, наконец получили возможность стать хозяевами на своей земле.

Наши противники иногда кидают нам глупые упреки, мол, Беларусь единственная страна, где празднуют 7 ноября. Ну и что? Так это прекрасно, что мы чтим свои традиции, знаем реальный исток и начало современной государственности. В конце концов, почему мы должны смотреть не собственную историю, а быть якобы «как все»? А на самом деле просто идти за модой, навязанной теми, кто ненавидит нашу социально-политическую модель? Кстати, например, в Китае ценят нашу последовательность и преемственность. То, что мы чтим и 7 ноября и у нас красный флаг, похожий в этом и на китайский. Китайской цивилизации как минимум три тысячи лет, конечно, они могли бы найти другие символы и разработать другую идеологию, не связанную с красными, социалистическими смыслами.