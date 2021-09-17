Алексей Дзермант: на долю белорусов выпали такие потрясения, от которых иные народы не смогли бы уже оправиться

Новости Беларуси. Время авторской журналистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своей рубрике политолог Алексей Дзермант объяснит, почему именно 17 сентября как никакой другой день подходит для дня рождения белорусской нации и символа народного единства.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Беларусь возвращается долгожданный праздник – День народного единства, воссоединения страны, связанный с началом освободительного похода Красной армии 17 сентября 1939 года. Долгожданный, потому что именно этих акцентов не хватало нам в ряду праздничных дат. День народного единства логически объединяет в одно смысловое и идейное поле День Победы и День Независимости. И все эти даты очень четко, ясно и понятно маркируют ценности белорусского народа и государства, наши фундаментальные основания, которые отличают нас и делают нацией. Дело не в том, что мы стремимся отличаться вопреки или самоутверждаться за чей-то счет – вовсе нет, это не белорусский подход.

Алексей Дзермант:

Просто из истории мы берем живительный огонь, энергию развития, а не пепел неудач и ошибок. Беларусь в этом контексте очень сильно выделяется в регионе между Балтийским и Черным морями, где принято строить идентичность на мифах, обидах, комплексах неполноценности. Вот этим исключением из восточноевропейских «правил» и ценна Беларусь. Ценна своей самостоятельной позицией, правильным выбором и здравым смыслом. Ценна для настоящих патриотов своей страны и для наших союзников. Понятно, что это нравится далеко не всем. С Запада нас постоянно пытаются поучать, хотят заставить подчиниться их правилам, отказаться от своих ценностей. И не гнушаются в этом самых подлых методов. События последнего года показали – каких.

Алексей Дзермант:

Один из самых отвратительных – попытки расколоть белорусское общество, привести на грань гражданского конфликта, ввергнуть во внутреннее противостояние. Да, все это пытались сделать с нашей страной, которая очень дорожит своим единством и целостностью, то есть хотели покуситься на самое для белорусов святое.

Алексей Дзермант:

На мой взгляд, эти попытки символически связаны с историей нашей страны в межвоенное время, когда она была разделена физически, когда была разрезана несправедливо прочерченной государственной границей. Для белорусов эта было трагедией, а для некоторых соседей – возврат к великодержавным амбициям и шовинизму, уничтожающему национальное и конфессиональное разнообразие. Тогда белорусы тоже кому-то сильно мешали своим существованием и борьбой за право называться народом, выбирать свой путь.

Алексей Дзермант:

В XX веке наша страна, Беларусь, пережила, пожалуй, одни из самых драматичных событий в своей истории: Первую мировую войну, распад Российской империи и гражданскую войну, польско-советскую войну и раздел территории, Великую Отечественную войну, Чернобыльскую катастрофу и распад Советского Союза. На долю белорусов выпали такие потрясения, от которых иные народы не смогли бы уже оправиться и стояли бы уже на грани исчезновения, но не мы. В конечном итоге у нас появилось впервые в истории свое независимое государство, которое умеет постоять за себя и уверенно стоит на ногах.

Алексей Дзермант:

Мы и сегодня по сути сражаемся за свои жизнеутверждающие ценности, историческую память и геополитический выбор. Беларусь, если сравнивать нас со всеми соседями, кроме, пожалуй, России, является удивительным исключением, бастионом здравого смысла. Мы не скатились в антисоветизм и русофобский национализм, мы сохраняем собственную модель развития, участвуем в тех интеграционных образованиях, где чувствуем себя равными, делающими мироустройство более справедливым. И это вполне осознанный выбор нашей страны, ее народа и руководства. Выбор, сделанный однажды, но актуальный до сих пор. Но этот выбор нуждается в защите, возможной тогда, когда наш народ ощущает себя единым со своей историей и внутри себя.

Алексей Дзермант:

Учреждение Дня народного единства, связанного с событиями 1939 года – это долгожданное событие и мы долго к нему шли. Почему долго? Видимо, это связано с национальным характером белорусов: мы иногда стесняемся славных моментов своей истории, боимся кого-то лишний раз обидеть. Но такая скромность бывает чреватой самозабвением и тем, что определенные политические круги у наших западных соседей начинают воспринимать нашу деликатность за слабость и чувствуют возможность нас атаковать. Подобное нужно пресекать самым решительным образом. Да, без событий 2020 года мы, наверное, не стали бы так активно заниматься заполнением пробелов в нашем историческом и национальном образовании и воспитании. Мы получили хороший урок.