Алексей Дзермант: Меркель звонком Лукашенко показала, кто главный в Европе, кто хоть как-то способен решать проблемы

Новости Беларуси. Белорусы всегда пытались жить в мире, пока к нам в дом не приходили с огнем и мечом. Не зря даже в нашем гимне есть строки, что мы мирные люди. Наш народ всегда с терпением и пониманием относятся ко всем. И сейчас мы это видим на наших западных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда понадобилась помощь обездоленным беженцам, белорусы откликнулись – обеспечили их водой, едой и крышей над головой. А вот польская сторона, которая просто должна была стать миграционным коридором, очень жестоко поступила и поступает. Вторую неделю мы это наблюдаем. И не забудем кадры, как польские силовики использовали водометы, перцовый газ против мирных беженцев, среди которых дети и женщины. О том, как польские власти наплевали на гуманизм и человечность, о том, как они забыли, что такое солидарность и к чему это может привести, расскажет политолог Алексей Дзермант в своей рубрике.

Алексей Дзермант, политолог:

Ситуация на польско-белорусской границе остается очень напряженной. Беженцы верят в чудо и в то, что ворота Европы откроются и их туда пустят. Но власти Польши и Литвы очень жестко к ним относятся, пытаются выдавливать и применяют насилие. Это противоречит всем международным нормам об обращении с беженцами и лицами, попавшими в уязвимое положение. Противоречит это и европейским нормам и ценностям. Польша сейчас пытается раздувать конфликт с помощью бряцания оружием – стянула войска, тысячи солдат и тяжелое вооружение на границу, совершенно четко осознавая, что их применение будет непропорциональным по отношению к женщинам и детям.

Но поляков это не останавливает, они идут все дальше, пытаясь вовлечь ЕС и НАТО для давления на Беларусь, демонизируя нашу страну и выставляя ее причиной этого кризиса. Первопричина кроется в другом – в разрушенных Западом государствах, в обещаниях тем, кто сотрудничает с западной коалицией, помочь обеспечить лучшую жизнь, в публичных приглашениях приезжать в Европу. Польские силовики ни в грош не ставят человеческую жизнь, им важно, чтобы люди, попавшие в уязвимое, беспомощное положение, просто убрались с их земли. И неважно, что с ними произойдет дальше. Польские власти давно наплевали на гуманизм и человечность, для них не существует солидарности с собратьями по человеческому роду, они и не считают их собратьями, а может быть, даже и людьми. Как в свое время нацисты. Именно нацизм и расизм просматриваются в действиях и заявлениях властей Польши, Литвы и Латвии. Именно звериный оскал ксенофобии и национализма отчетливо виден за жестоким обращением с мигрантами и беженцами.

«А как же европейские ценности?» – спросите вы. А никак. Европейский союз предпочитает не замечать происходящего, хотя прекрасно осведомлен об этом. Евробюрократы и реестровые правозащитники просто закрывают глаза на фактически организованную на своих границах европейскими членами ЕС систему унижения и уничтожения беженцев. Случайно ли это? Нет, не случайно. Заносчивые европейцы исповедуют религию лицемерия и двойных стандартов. Они готовы всегда и в чем угодно обвинять Беларусь, Россию, Китай, но никогда не признают в полной мере наличие у себя вопиющих проблем и жутких эксцессов.

За примерами далеко ходить не надо. Недавно в Риге к 14 месяцам реального тюремного заключения по сфабрикованному уголовному делу был приговорен Юрий Алексеев – один из лучших журналистов Латвии. До рассмотрения апелляции он пока находятся на свободе, но перспектива попасть за решетку весьма реальна. А осудили его на самом деле за позицию и взгляды.

В Эстонии с марта 2021 года находится под стражей юрист и правозащитник Сергей Середенко, обвиняемый в антигосударственной деятельности. Ему вменяют некие «отношения» с Россией против Эстонии. Хотя понять, в чем реально опасность для Эстонии связей и общения с соотечественниками, очень непросто. Обвинение вновь надумано и сфабриковано. А все потому, что на восточной периферии ЕС по привычке делят людей на первый, второй, третий сорт. Русских, русскоязычных можно лишать гражданских, преследовать и гнобить. Выходцев из Ближнего Востока и Центральной Азии и Африки можно травить собаками и убивать. Ведь именно это мы видим в отношении властей Польши и стран Прибалтики к упомянутым лицам. Но Европа молчит, никак не реагирует на нарушение демократических принципов, прав человека и свободы слова. Молчит, спрятав голову в песок, как будто ее это не касается, касается только каких-то варваров и недочеловеков. Вся забота, право и закон только для настоящих европейцев. Увы, именно такие выводы напрашиваются от наблюдаемой действительности.

Поэтому точно не европейцы и Запад должны нас учить демократии и соблюдению прав человека, ведь именно белорусская сторона спасает жизни и здоровье людей, попавших в беду на границе. И в этом смысле мы как раз и остаемся наследниками европейской гуманистической традиции, а вот сама Европа, особенно ее восточная периферия, связь с этой традицией стремительно теряет. Не хочется думать, куда этот процесс может зайти, потому что ответ слишком очевиден – к возрождению нацизма и расизма в качестве господствующей идеологии, но это нужно иметь в виду и откровенно говорить об этом тем остающимся на Западе силам и политикам, которые понимают эту опасность и не хотят этого допустить.

Варшава и Брюссель обвиняют Минск и Москву в гибридных атаках, но ведь Запад первый их начал, он открыл ящик Пандоры, из которого посыпались все текущие проблемы. Мы же защищаемся, мы не лелеем наступательных планов в их отношении. Кризис с мигрантами решается легко – выработкой совместных решений и общими действиями между приграничными странами, Польшей, Литвой и Беларусю, ЕС и Россией ради обеспечения безопасности на общих границах. Но позитивные сигналы пошли – это звонки главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля нашему министру иностранных дел Владимиру Макею и самый важный звонок – и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель нашему Президенту. Меркель своим звонком Лукашенко показала, кто реально главный в Европе, кто еще хоть как-то способен решать проблемы.