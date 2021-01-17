Шубы и дублёнки отшивают даже в +30. Работники Витебского мехового комбината рассказали, как создают свои изделия

Новости Беларуси. Погода на неделе не единожды становилась информационным поводом для журналистов: то засыпала снегом, теперь вот настоящие крещенские морозы. Зима стала поводом расчехлить лыжи, достать санки и коньки, а модницам наконец-то шубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно этой холодной поры года ждали и в Витебске. Там работает единственное в стране производство, где выпускают шубы и дубленки – Витебский меховой комбинат. Впрочем, верхняя одежда – далеко не единственные изделия из меха, которые сходят там с конвейера. Согревающий репортаж из северного Витебска подготовил Виктор Пралич. Длинный путь изделия из меха начинается с выделки шкур. Сырье поступает в цех. Первая операция, отмока, происходит вот в этих баркасах.

Их объем вымеряется десятком кубометров. В специальном растворе будущие шубы вымачиваются до нескольких часов, будто отлеживаются перед долгой дорогой. Хотя так оно и есть. Впереди шкурки ждут десятки технологических процессов. Но, несмотря на модернизацию комбината, на их пути встретится и ласковая ручная работа. Еще несколько лет тому назад здание, в котором сегодня изготавливают вещи для тепла, само нуждалось в защите от пронизывающих ветров. Во всех смыслах обогрела его продажа крупнейшей белорусской компании. Заменили здесь все – только стены старые.

Любовь Ходос, скорняк-раскройщик Витебского мехкомбината:

Раньше у нас было на улице Кирова 29-е училище. Именно в этом училище были заключены договоры с нашим старым меховым комбинатом имени Евстигнеева. И мы все, студенты, приходили именно сюда, на меховой комбинат, и работали здесь. Год мы обучались и потом работали. Закончила, как пришла, так и осталась. Уже более 30 лет стаж.

Любовь Ходос может часами рассказывать о себе и том, что и как изменилось после модернизации ее родного мехового комбината. Но еще лучше у опытного скорняка – есть такая профессия – получается, как пазл, складывать основу будущей шубы. Говорит, здесь главное, чтобы с цветом не ошибиться, поэтому присматривается чуть ли не к каждой ворсинке на шкурке. Ведь это чья-то будущая мечта – норковая шуба. У самой Любови она уже давно сбылась. Еще бы! Сейчас думает о куда более приземленных вопросах.

Любовь Ходос:

Во-первых, волнует оплата ЖКХ. Сейчас новый год, и новые совсем будут жировочки. Интересно посмотреть, что это будет и как. Волнует здравоохранение. Знаете, как сейчас с этой пандемией? Например, некоторых врачей я пройти не могу, потому что ради своей безопасности я не могу туда идти рисковать. В основном такое.

Кстати, разговоров у сотрудников мехкомбината, как и работы, накопилось. Коллектив был две недели на новогодних каникулах. Это первые их трудовые будни в наступившем году. Такая передышка, говорят, была нужна, ведь позади самый экватор изготовления меховой продукции. Шутка ли, теплые шубы и дубленки здесь отшивают, даже когда за окном +30. Но все-таки больше им греет душу минусовая температура.

Татьяна Шишкова, начальник производства Витебского мехкомбината:

Сейчас, слава богу, погода хорошая, зимняя. Мы смотрим с радостью за окно, на термометры. Температура понижается. Сейчас для нас самый разгар сезона, поэтому мы очень надеемся, что эта погода подстегнет.

Так искренне радуются зиме не только дети, а ведь прошлый год для комбината выдался сложным. Зимы как таковой не было, поэтому здесь даже отшивали верхнюю одежду с пленочным покрытием. И модно, и универсально. И да, иголки пришлось заточить и под вызовы пандемии. Весной предприятие перепрофилировалось под пошив защитных масок. Здесь даже готовы взять быка за рога! Правда, символа наступившего года.

Татьяна Шишкова:

У нас очень разнообразный ассортимент. Мы не останавливаемся на чем-то одном. Постоянно стараемся придумывать что-то новое, чтобы удовлетворить интересы и вкусы покупателей, даже, может быть, в том, о чем они еще не мечтали.

Витебский меховой комбинат – единственное предприятие в нашей стране, на котором работают с теплым материалом. Но, к сожалению, учреждений образования, которые бы готовили под это производство специалистов, нет. Поэтому сюда приходят обычные швеи, которые уже на месте под учительством опытных получают навыки работы с меховыми изделиями.

Елена Матюк, швея Витебского мехкомбината:

Был такой момент, когда нужно было перестроиться совсем на другой ассортимент. Это была норковая шуба. Естественно, для женщины это имеет большое значение. Все мы хотим хорошую мягкую шубку. Эмоции были очень большие. Вы представляете, что не только в руках ее подержать, но и изначально принимать участие в ее создании.

На повестке дня сотрудников витебского предприятия, кроме профессиональных обязанностей, и общественная жизнь страны. Следят здесь и за подготовкой к февральскому шестому Всебелорусскому народному собранию. Знают. Ждут решений.

Елена Матюк:

Мы наслышаны, что осталось совсем немного и в аптеках подорожают лекарства. Хотелось бы тоже, чтобы это было доступно, самое необходимое чтобы мы могли себе позволить. Ну и хотя бы не упасть, не отойти от того, что у нас уже есть.

А это участок контроля и сортировки. Готовые изделия здесь проходят тщательную проверку. Тут же им и выносят окончательный модный приговор.

Елена Плещенко, сортировщик Витебского мехкомбината:

В готовом изделии мы должны проверить, соответствует оно образцу или нет. Чтобы обязательно соответствовал ГОСТам и техническому описанию модели. И уже готовой продукции должна быть произведена отделка. То есть мы ставим свою печать и отдаем на склад, а дальше уже по магазинам.