Алексей Дзермант: Беларусь для России в каком-то смысле играла роль ориентира суверенного развития

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа».
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На этой неделе состоялась встреча Александра Лукашенко с известным российским философом Александром Дугиным, говорили они как раз о роли философии и о значении идеологии в нашей жизни. И это хороший повод обратиться к этим темам.
Сразу нужно сказать, что философию в качестве опоры и стрежня идеологии государства и общества очень часто недооценивают. Даже у нас иногда акценты делают скорее на историю и на прошлое, чем на настоящее и будущее, и то мировоззрение, картину мира, которая должна их определять.
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