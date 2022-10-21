Алексей Дзермант: Беларусь для России в каком-то смысле играла роль ориентира суверенного развития

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На этой неделе состоялась встреча Александра Лукашенко с известным российским философом Александром Дугиным, говорили они как раз о роли философии и о значении идеологии в нашей жизни. И это хороший повод обратиться к этим темам.

Сразу нужно сказать, что философию в качестве опоры и стрежня идеологии государства и общества очень часто недооценивают. Даже у нас иногда акценты делают скорее на историю и на прошлое, чем на настоящее и будущее, и то мировоззрение, картину мира, которая должна их определять.