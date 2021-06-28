Прямой эфир

Раманчук пра сектаральныя санкцыі: чакаць, што гэта прымусіць Лукашэнка ісці на выкананне патрабаванняў, я б не стаў

28 июня 2021 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Раманчук пра сектаральныя санкцыі: чакаць, што гэта прымусіць Лукашэнка ісці на выкананне патрабаванняў, я б не стаў-1

Яраслаў Раманчук, эканаміст: 
І, ведаеце, гэта такое расчараванне, што сёння сяджу і думаю: а што гэта было? Навошта гэта было называць сектаральнымі санкцыямі? Таму што, ведаеце, нафтапрадукты – нельга, але паліва, дзізель – можна. Калі на ўдваенне – нельга, а калі гэта іншы код, то можна. А калі заключаны дамовы на год, на два, тады таксама можна. Што гэта за дзіркі такія, што гэта за рэшато такое? Чаму такі падыход? І гэта шмат, як кажуць, гара разділа мыш.

Так – маральнае асуджанне, так – заахвочванне таго, каб Лукашэнка выканаў патрабаванні прапратэсных сілаў, але, зноў, чакаць, што гэтыя санкцыі прымусяць Лукашэнка быццам ісці на выкананне тых патрабаванняў, я б не стаў. Калі б яны рэальна былі б сектаральнымі, тады гэта можна было б параўнаць з тым, што беларуская эканоміка магла б згубіць больш за 10 % ВУПу. А ў гэтым стане, ведаеце, я нават не памылюся, калі скажу, што па ітогу гэтага года Лукашэнка скажа: ну, вось бачыце, чацвёрты пакет санкцый быў, а экспарт з Украіны і Еўразвязу вырас амаль на 70 %.

# Санкции # общество # Ярослав Романчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Директор санатория Belorus: по-прежнему правительству Литвы нечего сказать и предложить сотрудникам
28 июня 2021 15:30

Директор санатория Belorus: по-прежнему правительству Литвы нечего сказать и предложить сотрудникам

На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе
28 июня 2021 15:26

На каждого ребёнка 65 рублей. Многодетные семьи в Смолевичском районе получат матпомощь к школе

Круглые или квадратные? Узнали у стилиста, как подобрать солнечные очки
28 июня 2021 15:21

Круглые или квадратные? Узнали у стилиста, как подобрать солнечные очки