Алексей Авраменко о работе такси: будет некая конкретная электронная база с водителями, транспортными средствами

Новости Беларуси. Во время встречи Президент одобрил предложенные Минтрансом изменения в сфере автомобильных перевозок пассажиров. В частности, речь идет о лицензировании услуг такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций:

На сегодняшний момент это нелицензированный вид деятельности. Предполагается ввести карты допуска для водителей, для транспортных средств, для перевозчиков и для диспетчеров. Тем самым упорядочить работу перевозчиков в этом секторе. Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. То есть будет некая конкретная электронная база с водителями, транспортными средствами.

Такой подход позволит не допускать к такси-перевозкам неопытных водителей и сделает услугу более безопасной.

Читайте также:

Лукашенко – Авраменко и Сиваку: вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта

Президент Беларуси потребовал обратить внимание на дороги за пределами Минска

Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции