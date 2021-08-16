Лукашенко – Авраменко и Сиваку: вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта

Новости Беларуси. Влияние санкций на транспортную сферу, дорожное строительство и альтернативные пути экспорта отечественной продукции. Александр Лукашенко 16 августа принял с докладом министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко и вице-премьера Анатолия Сивака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президента интересовали актуальные для отрасли вопросы. В первую очередь – влияние санкционной политики Запада и способы максимально сократить последствия необоснованных ограничений. Так, Александр Лукашенко акцентировал внимание на ситуации, в которой оказались компания «Белавиа» и другие подразделения гражданской авиации Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне предложили первым вопросом послушать «О значимости транспортного комплекса в социально-экономическом развитии страны». Пожалуйста, не надо о значимости. Я не первый год работаю Президентом и знаю, что такое транспортный комплекс и его значение в социально-экономическом развитии страны. Это вон пресс-секретарю и Администрации Президента расскажете, если они не владеют этим вопросом. Меня волнуют и беспокоят сегодня вопросы, которые волнуют вас: начиная от «Белавиа», когда эти безумцы начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно почему. Как там обстоятельства складываются? Ну и в целом, как живет наш транспорт и весь комплекс транспортный? Потому что из услуг, которые государство оказывает, почти половина – ваша, транспортного комплекса, 2,5 миллиарда долларов. Так? Это огромные масштабы, огромная сумма, мы транзитная страна. Вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта. Президент Беларуси потребовал обратить внимание на дороги за пределами Минска