Алексей Авдонин: основной элемент цветной революции – это формирование неудовлетворенности

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Евгений Поболовец, СТВ:
Президент несколько раз за последние дни делал акцент на том, что на нашей стране пытаются провернуть очередной сценарий так называемой цветной революции. Основные маркеры: какие моменты в избирательной кампании говорят нам, что это есть элемент цветной революции?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Основной элемент цветной революции – это формирование неудовлетворенности. Мы это видели не на протяжении последних месяцев, это формировалось, начиная с 2016-2017 года. Активно работали медийные площадки, Telegram-каналы, соцмедиа, которые наполняли наше население, то, которое не могло полностью разобраться в этом информационном давлении, информационном фоне с некими такими элементами негатива по отношению к проводимой государством политике. Позитива не было – это один из ключевых базисов для формирования цветной революции.
Второй элемент – когда площадки критики плавно превращаются в площадки для агитации и в последующем призыва к некой агрессии. Это мы тоже наблюдали, когда площадки Telegram-каналов различных, которые первоначально критиковали власть, потом перешли к очень активному агитированию к тому, чтобы собраться в том районе, сделать те или иные акции. Сейчас мы видим уже сегодня в действительности цель их – это не информирование общества, некая благая цель, а именно создание инструментов для влияния на общество, на его разделение и потом управление, целенаправленное управление для создания насилия внутри нашего государства.