Алексей Авдонин: основной элемент цветной революции – это формирование неудовлетворенности

Евгений Поболовец, СТВ:

Президент несколько раз за последние дни делал акцент на том, что на нашей стране пытаются провернуть очередной сценарий так называемой цветной революции. Основные маркеры: какие моменты в избирательной кампании говорят нам, что это есть элемент цветной революции?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Основной элемент цветной революции – это формирование неудовлетворенности. Мы это видели не на протяжении последних месяцев, это формировалось, начиная с 2016-2017 года. Активно работали медийные площадки, Telegram-каналы, соцмедиа, которые наполняли наше население, то, которое не могло полностью разобраться в этом информационном давлении, информационном фоне с некими такими элементами негатива по отношению к проводимой государством политике. Позитива не было – это один из ключевых базисов для формирования цветной революции.