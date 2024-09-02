Александру Лукашенко подарили шахматы ручной работы

Беларусь должна в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Об этом заявил Президент на встрече со студентами витебских вузов. В университете имени Машерова прошел разговор по принципу открытого микрофона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор длился порядка трех часов. Он вышел не только объемным, но и важным. В том числе для Александра Лукашенко, как признался сам Президент. В конце встречи студенты преподнесли главе государства подарок – шахматы ручной работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня эта очень важна была встреча. Я как глава государства, ну что там говорить, диктатура есть диктатура, у нас власть сильная. И важно не натворить бед. Я почувствовал, чем вы живете. А вы – будущее. Значит, я почувствовал будущее нашей страны.
О чем еще говорили в стенах витебского университета расскажем вечером. Не пропустите большой материал по следам открытого микрофона с Президентом в информационном часе на СТВ.
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