Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»

Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Все ждут гала-концерт». Со цены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.

Юлия Мычка, корреспондент:

Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе. «И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?