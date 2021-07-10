Прямой эфир

Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»

10 июля 2021 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все ждут гала-концерт». Со цены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.

Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»-4

Юлия Мычка:
Стали известны имена победителей конкурса «Властелин села» – это семья Погодиных из Круглянского района. Мы их с этим поздравляем.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Владимир Погодин # Кристина Погодина # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители
10 июля 2021 17:55

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?
10 июля 2021 17:24

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

«Как говорится, она под погонами». Посмотрите, какие ретроавтомобили показали в Бресте в День ГАИ
10 июля 2021 17:11

«Как говорится, она под погонами». Посмотрите, какие ретроавтомобили показали в Бресте в День ГАИ