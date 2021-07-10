Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»
Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.
Юлия Мычка, корреспондент:
Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе.
«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?
Юлия Мычка:
Стали известны имена победителей конкурса «Властелин села» – это семья Погодиных из Круглянского района. Мы их с этим поздравляем.
Подробности в видеоматериале.