Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Новости Беларуси. В Минске праздничную площадку организовали у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым зрелищным моментом стал парад современной и ретротехники.

Гостей встречали различные интерактивные точки. Очереди собирали фотозоны. Рядом с набережной Свислочи для самых маленьких организовали автогородок. Малыши катались на электромобилях. Сотрудники ДОСААФ учили парашютному делу, а представители МЧС окунули гостей в свою профессию спасателя. Дым-палатка, коленчатый подъемник очень интересовали юных посетителей.

Если честно, мне здесь очень нравится. Потому что здесь очень классные аттракционы.

Мне очень понравился вот этот аттракцион, замечательные эмоции. Еще мы ходили, там есть еще такой фонтан. Очень круто, очень классно. Очень понравилось. Хотелось бы еще сюда когда-нибудь прийти.

Мы очень любим городские праздники. Почти каждый раз на них ходим. Мы уже подходили мерить бронежилеты, они очень тяжелые. И сотрудникам совсем не позавидуешь, которые их носят.

Сзади нас стоит машина-перевертыш, очень уж хотелось бы в ней посидеть, но в жизни в такую ситуацию попасть не хотелось бы.

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня с нами вместе участвуют не только сотрудники, курсанты Академии, но и юные инспекторы дорожного движения. Они будут танцевать, где-то задействованы на определенных площадках. Будет весело, приходите! Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?