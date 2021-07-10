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Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

10 июля 2021 17:24
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Новости Беларуси. В Минске праздничную площадку организовали у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым зрелищным моментом стал парад современной и ретротехники.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-1

Гостей встречали различные интерактивные точки. Очереди собирали фотозоны. Рядом с набережной Свислочи для самых маленьких организовали автогородок. Малыши катались на электромобилях. Сотрудники ДОСААФ учили парашютному делу, а представители МЧС окунули гостей в свою профессию спасателя. Дым-палатка, коленчатый подъемник очень интересовали юных посетителей.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-4

Если честно, мне здесь очень нравится. Потому что здесь очень классные аттракционы.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-7

Мне очень понравился вот этот аттракцион, замечательные эмоции. Еще мы ходили, там есть еще такой фонтан. Очень круто, очень классно. Очень понравилось. Хотелось бы еще сюда когда-нибудь прийти.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-10

Мы очень любим городские праздники. Почти каждый раз на них ходим. Мы уже подходили мерить бронежилеты, они очень тяжелые. И сотрудникам совсем не позавидуешь, которые их носят.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-13

Сзади нас стоит машина-перевертыш, очень уж хотелось бы в ней посидеть, но в жизни в такую ситуацию попасть не хотелось бы.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-16

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня с нами вместе участвуют не только сотрудники, курсанты Академии, но и юные инспекторы дорожного движения. Они будут танцевать, где-то задействованы на определенных площадках. Будет весело, приходите!

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?-19

Вечер 10 июля украсит музыкальная шоу-программа.

# Праздничные даты # общество # Надежда Косилко # Фотофакт

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