«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей
Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.
О самых примечательных моментах главного летнего фестиваля расскажет Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе.
Еще один самолет выбросил в небо сразу 10 парашютистов, один из которых развернул огромный флаг весом почти 80 килограммов.
Не скучали на празднике и дети. Кроме всевозможных интерактивных площадок свое представление привез Могилевский областной театр кукол.
Тимур Корепин, главный режиссер Могилевского областного театра кукол:
Кроме нашего спектакля внутри шатра проходит развлекательная программа, мы хотим привлечь побольше внимания. Вдруг кто-то, может быть, ни разу не был в театре и у него появится прекрасная возможность прийти к нам сегодня, приятно удивиться и, может быть, начать ходить в театр.
Юлия Мычка:
Все гости в ожидании концертной программы, все ждут гала-концерт. Интересно, что сегодня на этой сцене прозвучат песни, которые действительно заказали жители Александрии. Все будет по-настоящему.
Подробности в видеоматериале.