«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости

Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.

Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Александрия вновь собирает друзей

Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.