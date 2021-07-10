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«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

10 июля 2021 17:55
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Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-1

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Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.

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Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.

О самых примечательных моментах главного летнего фестиваля расскажет Юлия Мычка.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-7

Еще один самолет выбросил в небо сразу 10 парашютистов, один из которых развернул огромный флаг весом почти 80 килограммов.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-10

Не скучали на празднике и дети. Кроме всевозможных интерактивных площадок свое представление привез Могилевский областной театр кукол.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-13

Тимур Корепин, главный режиссер Могилевского областного театра кукол:
Кроме нашего спектакля внутри шатра проходит развлекательная программа, мы хотим привлечь побольше внимания. Вдруг кто-то, может быть, ни разу не был в театре и у него появится прекрасная возможность прийти к нам сегодня, приятно удивиться и, может быть, начать ходить в театр.

«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители-16

Юлия Мычка:
Все гости в ожидании концертной программы, все ждут гала-концерт. Интересно, что сегодня на этой сцене прозвучат песни, которые действительно заказали жители Александрии. Все будет по-настоящему.

Подробности в видеоматериале.

# Фестиваль # общество # Юлия Мычка # Тимур Корепин # Фотофакт

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