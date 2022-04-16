Александр Вольфович: в Украине забыли героев, забыли предков, которые освобождали, защищали её, которые строили Украину

Новости Беларуси. Сотрудники государственного секретариата Совета безопасности не остались в стороне и также поработали в рамках республиканского субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники государственного секретариата Совета безопасности не остались в стороне и также поработали в рамках республиканского субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив трудился на мемориальном комплексе в деревне Красное. Здесь увековечена память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этой братской могиле похоронены 69 советских воинов и два партизана, а также члены экипажа самолета. Они пали в бою за освобождение деревни Красное в 1944-м. Спустя годы в знак благодарности местные жители установили этот памятный знак.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы не имеем права забыть наших героев, наших дедов, прадедов, которые освобождали Беларусь. Потому что хорошая есть поговорка: забудешь тех, кто тебя воспитал, тех, кто тебя защищал, забудут завтра тебя. То, что сегодня происходит, к сожалению, произошло в Украине. Там забыли героев, забыли предков, которые освобождали, защищали Украину, которые строили Украину. Сегодня там не помнят героев, настоящих героев Великой Отечественной войны. А их очень много выходцев из украинского народа.
Трудовой десант высадил у мемориала молодые деревья и провел работы по благоустройству памятника, после чего участники субботника в знак памяти по погибшим возложили цветы к мемориалу.
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