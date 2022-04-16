Александр Вольфович: в Украине забыли героев, забыли предков, которые освобождали, защищали её, которые строили Украину

Новости Беларуси. Сотрудники государственного секретариата Совета безопасности не остались в стороне и также поработали в рамках республиканского субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив трудился на мемориальном комплексе в деревне Красное. Здесь увековечена память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этой братской могиле похоронены 69 советских воинов и два партизана, а также члены экипажа самолета. Они пали в бою за освобождение деревни Красное в 1944-м. Спустя годы в знак благодарности местные жители установили этот памятный знак.