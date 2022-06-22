Александр Вольфович: «Многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир. Пытаются перевернуть с ног на голову историю»

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси особенный день. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси особенный день. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны.
По традиции с самого утра по всей Беларуси люди несут цветы в места памяти и скорби. В Минске на площади Победы, где горит Вечный огонь, прошел митинг-реквием. Отдать дань уважения каждому погибшему пришли как руководители, так и ветераны всех силовых ведомств страны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
К сожалению, сегодня многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир. Пытаются перевернуть с ног на голову историю. Очернить то, что сделали наши предки. Перечеркнуть те заслуги, которые в свое время сделала Красная армия по освобождению всех в Европе, большинства в Европе от коричневой чумы фашизма. Но в Беларуси это ценят и помнят. И мы никогда это не забудем.
Для Беларуси это особо значимая дата, на нашей стране война оставила самый страшный след. Погиб каждый третий житель, сожжены и разрушены тысячи населенных пунктов. Также отдать дань памяти погибшим к обелиску Победы пришли представители различных общественных организаций, профсоюзов, молодежь и школьники.