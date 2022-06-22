Александр Вольфович: «Многие политики, геостратеги пытаются перекроить мир. Пытаются перевернуть с ног на голову историю»

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси особенный день. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны.

По традиции с самого утра по всей Беларуси люди несут цветы в места памяти и скорби. В Минске на площади Победы, где горит Вечный огонь, прошел митинг-реквием. Отдать дань уважения каждому погибшему пришли как руководители, так и ветераны всех силовых ведомств страны.