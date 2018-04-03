Прямой эфир

«Неделя леса 2018». Как можно присоединиться к акции?

03 апреля 2018 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 14 по 21 апреля во всех лесхозах Беларуси пройдет добровольная акция «Неделя леса 2018».

«Неделя леса 2018». Как можно присоединиться к акции? -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Анастасия Докучаева и  главный лесничий Минской области – Леонид Шахлевич.

«Неделя леса 2018». Как можно присоединиться к акции? -4

Чему будет посвящена акция «Неделя леса 2018» в этом году? Насколько сильно пострадали наши леса от насекомых вредителей? Как можно присоединиться к акции?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Акции # Фотофакт # Леонид Шахлевич # Анастасия Докучаева

Другие новости рубрики

Все новости
Вопрос дня: в чем белорусы видят проявление весны?
03 апреля 2018 09:09

Вопрос дня: в чем белорусы видят проявление весны?

Львам не нужно бояться рисковать, Водолеи могут получить сюрприз от любимого человека. Гороскоп на 3 апреля
03 апреля 2018 08:53

Львам не нужно бояться рисковать, Водолеи могут получить сюрприз от любимого человека. Гороскоп на 3 апреля

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси
03 апреля 2018 08:43

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси