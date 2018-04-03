«Неделя леса 2018». Как можно присоединиться к акции?

С 14 по 21 апреля во всех лесхозах Беларуси пройдет добровольная акция «Неделя леса 2018».

Чему будет посвящена акция «Неделя леса 2018» в этом году? Насколько сильно пострадали наши леса от насекомых вредителей? Как можно присоединиться к акции?

Подробности – в видеоматериале.