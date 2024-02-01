Александр Турчин встретился с главой Госсовета Татарстана

Наращивание импорта и экспорта, экономическое сотрудничество и взаимные визиты. В столице прошла встреча губернатора Минской области и главы Госсовета Татарстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стороны взаимодействуют уже не первый год. В 2019-м связи укрепили, подписав соглашение о сотрудничестве. С тех пор товарооборот удалось нарастить. Так, за январь-ноябрь 2023-го наторговали более чем на 17 миллионов долларов. Взаимная работа стала более плотной после введения санкций. Появились и новые перспективы. Сейчас у регионов множество совместных проектов с акцентом на импортозамещение и промышленность.