Александр Турчин встретился с главой Госсовета Татарстана
Наращивание импорта и экспорта, экономическое сотрудничество и взаимные визиты. В столице прошла встреча губернатора Минской области и главы Госсовета Татарстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Стороны взаимодействуют уже не первый год. В 2019-м связи укрепили, подписав соглашение о сотрудничестве. С тех пор товарооборот удалось нарастить. Так, за январь-ноябрь 2023-го наторговали более чем на 17 миллионов долларов. Взаимная работа стала более плотной после введения санкций. Появились и новые перспективы. Сейчас у регионов множество совместных проектов с акцентом на импортозамещение и промышленность.
Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан:
Нас многое связывает, очень многое. Объем товарооборота достаточно высокий. Я должен доложить и низко поклониться вам за сельскохозяйственную технику, за трактора BELARUS, за минеральные удобрения, которые мы у вас покупаем. Они успешно работают в сельскохозяйственном секторе экономики нашей республики.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Эти проекты, которые мы сегодня обсуждали, примеры интеграционного сотрудничества белорусской стороны и российской стороны, взаимовыгодные, потому что в этих проектах участвовать будут предприятия как нашей Минской области, так и Республики Татарстан. В рамках, возможно, и моего визита в Казань мы уже обсудим дальнейшие шаги по углублению наших отношений. Причем не только в сфере экономики, но и в сфере культуры, образования. На самом деле интересный регион. И нам есть над чем работать.
Парламентская делегация Республики Татарстан пробудет в Беларуси два дня. Запланированы деловые встречи и визиты на крупнейшие предприятия центрального региона.