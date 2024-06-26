Александр Турчин провёл выездной приём граждан в Червене

На встречу пришли жители разных районов. Так, многодетная мама Ольга Канашевич из Борисова хотела бы улучшить жилищные условия, получить субсидию для строительства квартиры. Чтобы построить свое жилье, необходимо около 170 тысяч. По словам заявительницы, субсидировать готовы около 15 тысяч, так как в собственности уже есть частный дом в деревне Криница. Также – выделяют материнский капитал. Но всей суммы все равно не хватает. Александр Турчин предложил вариант решения этой проблемы.

Предоставление земельных участков, строительство торговых объектов, благоустройство населенных пунктов и улучшение жилищных условий. Губернатор Минской области Александр Турчин провел выездной прием граждан в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вот вам варианты развития событий. Вариант номер один. Хотите оставлять себе дом, есть, пожалуйста, вот расчет субсидий, стройтесь. Как положено, сколько положено – столько получите господдержки. Вариант номер два. Передавайте безвозмездно исполкому, получайте субсидию. Исполкому этот дом, очевидно, не нужен. Николай Николаевич его через определенное количество времени выставит на аукцион.

Ольга Канашевич, жительница Борисова:

Встречей очень довольны, подсказали нам такое решение. Я думаю, результат будет хороший.