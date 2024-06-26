Они боролись за правду! Почему на присвоение Минску звания «город-герой» ушли десятки лет?

История присвоения золотой звезды Минску неразрывно связана с самоотверженными подвигами и невосполнимыми потерями. Через что прошла наша столица и почему на присвоение звания «город-герой» ушли десятки лет? Репортаж Алины Мычко.

В смертельную схватку с фашизмом Минск вступил уже в первые дни войны. Нацисты установили в городе жесткий оккупационный режим. 39 улиц обнесли колючей проволокой. Ей оградили Минское гетто – один из крупнейших лагерей смерти в Европе. Евреев сюда свозили целыми эшелонами из Польши, Чехии, Германии и других стран. В общей сложности через его ворота прошли сто тысяч человек. В живых остались единицы.

Яков Кравчинский, бывший малолетний узник Минского гетто:

Хороших воспоминаний, к сожалению, о Минском гетто нет. Да их и быть не могло. Ужаса хватало. Приходилось постоянно ходить и оглядываться. Потому что жизнь ничего не стоила – просто от нечего делать могли пристрелить.

Минское подполье зародилось в 1941-м. Это было настоящее стихийное сопротивление, созданное не указанием партии, а волей самого народа. На защиту города встали более девяти тысяч партизан. На их боевом счету – свыше полутора тысяч диверсий, самая резонансная – убийство ставленника Гитлера в Беларуси Вильгельма Кубе.

Под оккупационным гнетом город провел ровно 1 100 дней. Минск сгорал, рушился, истекал кровью, но не покорился врагу. К моменту освобождения он был практически стерт с лица земли. Несмотря на чудовищные, по своим масштабам, потери, город сумел подняться из пепла.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

В освобождении Минска я участвовал, в операции «Багратион», в составе 3-го Белорусского фронта. Каким был Минск сразу после освобождения – это было очень грустно и жалко.