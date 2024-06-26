Не уступает центральным регионам! Какие предприятия активно работают в Чечерске?

Посещение социальных, сельскохозяйственных и производственных объектов – в маршруте первого заместителя главы Администрации Президента. Сегодня, 26 июня, Максим Рыженков побывал в Чечерском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий визит помог всесторонне оценить потенциал восточного региона, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. Особое внимание уделили развитию экономики. Чем может похвастаться глубинка, узнавала моя коллега Анна Корольчук.

Останавливаться на достигнутом нельзя, глава государства поднимает планку выше – следом за восстановлением социальной сферы, развивать производственную. Так, в Чечерском районе сделали ставку на деревообработку. В 2018 году в местном спецлесхозе открыли цех, который сегодня поставляет пиломатериалы в Россию, Азербайджан и Турцию.

Александр Скакалов, директор Чечерского спецлесхоза:

Лес только свой, заготавливает лесхоз, имея в наличии технику. Спецлесхоз планирует в дальнейшем обновить станки, ленточнопильное оборудование поменять, углопильное оборудование и планируем поставить линию лесопиления.

С производственными мощностями ознакомился Максим Рыженков, который посещает район по поручению Президента. Глава государства анонсировал совещание по вопросам развития востока Гомельской области. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Прилично здесь развивается переработка древесины. Конечно, еще на такой начальной стадии, но очень хорошо, что предприятие нашло в это непростое время рынки сбыта. И на самом деле, очень приличный рост и выручки, и экспорта.

Особое внимание – сельскому хозяйству. В будущем году у деревни Залесье появится новый молочно-товарный комплекс на 2 700 голов. Его строят на полях хозяйства «Звезда». Крупнейшее предприятие района уже сейчас может похвастаться ежедневным надоем в 38 тонн и выручкой от продажи молока в 1,5 миллиона рублей в месяц.

Галина Трибунах, директор сельхозпредприятия «Звезда»:

Больше получим производства продукции – значит, соответственно, больше будет выручка, будут деньги и поднимется заработная плата, плюс еще этот комплекс даст возможность открыть новые рабочие, практически полностью обновлен машинно-тракторный парк – тракторы, зерноуборочные комбайны.

Эффективно использовать стараются и земли в зоне отселения. В рамках программы «Один район – один проект» здесь строится цех для переработки автомобильных шин и производства полимерно-резиновых изделий. Под него реконструируют заброшенное здание котельной.

Сергей Боровой, директор комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области:

Мощность по входному материалу составляет 5 600 тонн в год, по крошке, которую мы будем получать в ходе переработки шин, – 4 200 тонн. Кроме того, благодаря инвестпроекту в районе появится 29 новых рабочих мест. Цех запустят в эксплуатацию до конца 2024 года.