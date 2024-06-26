Московский район присоединился к культурно-патриотической акции «Календарь и книга памяти»

Страницы летописи героического подвига. На площади Победы символичный «Календарь памяти» отсчитывает дни до ключевого момента в истории Беларуси – освобождения Минска и всей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К культурно-патриотической акции присоединился Московский район. На торжественном митинге собрались представители районной администрации, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь. Участники возложили цветы к монументу Победы, почтили память павших минутой молчания и торжественно перевернули еще одну страницу календаря с событиями Великой Отечественной войны. Желающие оставили записи в «книге памяти».