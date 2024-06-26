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Московский район присоединился к культурно-патриотической акции «Календарь и книга памяти»

26 июня 2024 18:03
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Страницы летописи героического подвига. На площади Победы символичный «Календарь памяти» отсчитывает дни до ключевого момента в истории Беларуси – освобождения Минска и всей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Московский район присоединился к культурно-патриотической акции «Календарь и книга памяти»-1

К культурно-патриотической акции присоединился Московский район. На торжественном митинге собрались представители районной администрации, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь. Участники возложили цветы к монументу Победы, почтили память павших минутой молчания и торжественно перевернули еще одну страницу календаря с событиями Великой Отечественной войны. Желающие оставили записи в «книге памяти».

# Великая Отечественная война # общество

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