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Александр Турчин провёл приём граждан в Узде

26 октября 2022 10:16
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство улиц, выделение земельных участков – основные вопросы, с которыми сегодня, 26 октября, приходили люди на личный прием к председателю Минского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин провёл приём граждан в Узде-1

Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, а люди получат ответы с возможными, согласно действующему законодательству, вариантами решений. Хотя некоторые из обращений рассмотрены на месте, а в некоторых предстоит более подробно разобраться местным властям Узденского района.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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