Александр Турчин провёл приём граждан в Узде

Новости Беларуси. Ремонт дорог, благоустройство улиц, выделение земельных участков – основные вопросы, с которыми сегодня, 26 октября, приходили люди на личный прием к председателю Минского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, а люди получат ответы с возможными, согласно действующему законодательству, вариантами решений. Хотя некоторые из обращений рассмотрены на месте, а в некоторых предстоит более подробно разобраться местным властям Узденского района.