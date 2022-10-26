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Мини-ярмарка вакансий пройдёт 26 октября в МГЛУ

26 октября 2022 08:36
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Новости Беларуси. От переводчика до грузчика. Мини-ярмарка вакансий для студентов Минского лингвистического университета пройдет сегодня, 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мини-ярмарка вакансий пройдёт 26 октября в МГЛУ-1

В холле вуза уже в полдень десять известных игроков на рынке (не только образовательных услуг) представят вакансии для тех, кто ищет заработок не в ущерб учебе. Молодежь сможет ознакомиться с информацией о предлагаемых условиях, получить консультации у представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование для устройства на временную или постоянную работу. Соискателям предложат более 200 вакансий. В списке престижных – преподаватель, переводчик либо коммерческий агент, понятно, что со знанием иностранного языка.

# Работа в Беларуси # общество # Фотофакт

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