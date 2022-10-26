Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на 27 октября

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на завтра, 27 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси на завтра, 27 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночное и утреннее время видимость на дорогах может достигать от 100 до 500 метров. Это может привести к затруднению движения транспорта, увеличить вероятность возникновения ДТП. При таких погодных условиях водителям крайне необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений, а также включить «противотуманки».