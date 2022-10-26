174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве

Новости Беларуси. Юбилейный Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2022». Могилев сегодня, 26 октября, в 25-й раз запускает настоящий мультипликационный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в форуме заявлено 174 фильма из 44 стран. Маститое жюри определит обладателей более 20 хрустальных карандашей. Это главный приз в каждой из номинаций.