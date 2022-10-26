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174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве

26 октября 2022 08:42
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Новости Беларуси. Юбилейный Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2022». Могилев сегодня, 26 октября, в 25-й раз запускает настоящий мультипликационный марафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве-1

Для участия в форуме заявлено 174 фильма из 44 стран. Маститое жюри определит обладателей более 20 хрустальных карандашей. Это главный приз в каждой из номинаций.

174 фильма из 44 стран – фестиваль «Анимаёвка» стартует в Могилёве-4

По традиции в центре внимания три конкурса: анимационных фильмов, детского анимационного, изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В эти дни запланированы не только показы конкурсных и фестивальных программ.

# Кино # общество # Фотофакт

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