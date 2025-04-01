В столице Вьетнама состоится заседание белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии

Развитие взаимной торговли, кооперационных связей и обмен технологиями. В столице Вьетнама 1 апреля состоится 16-е заседание белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию нашей страны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заседании примут участие представители министерств и ведомств. В центре внимания – развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте и туризме. По итогам планируется подписание протокола, где будут закреплены конкретные направления взаимодействия на ближайшие годы.

Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Одна из основных статей экспорта из Вьетнама в Беларусь – морепродукты. А статьей экспорта из Беларуси во Вьетнам является продукция машиностроения. Тем не менее на этом стороны не намерены останавливаться. И Ханой, и Минск привержены всестороннему диалогу. Поэтому будут развиваться контакты в сфере образования, культуры, сфере туризма. В том числе и экспертное взаимодействие. Наш институт БИСИ предметно взаимодействует с Вьетнамской государственной политической академией, с Вьетнамской академией общественных наук и Институтом внешней политики и стратегических исследований.