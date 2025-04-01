Самые смешные «Дед и Баба» Беларуси! Пообщались с комиками

– С юмором рождаются, если что.

– Ездили на учебу из деревни, уже автобус знал, что буду ехать я, знали время, были свои зрители. А до 17 лет была тоже жизнь веселая, у меня мама учительница, приходилось в сценках участвовать, дедушка у нас был юморист.

– Нашему творческому союзу уже почти 20 лет, в институте познакомились.

Подробности в видео.