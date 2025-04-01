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Самые смешные «Дед и Баба» Беларуси! Пообщались с комиками

01 апреля 2025 08:17
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юмористический дуэт «Дед и Баба».

Александр Меженный, ведущий:
Каким образом юмор в вашу жизнь пришел?

Самые смешные «Дед и Баба» Беларуси! Пообщались с комиками-2

– С юмором рождаются, если что.
– Ездили на учебу из деревни, уже автобус знал, что буду ехать я, знали время, были свои зрители. А до 17 лет была тоже жизнь веселая, у меня мама учительница, приходилось в сценках участвовать, дедушка у нас был юморист.
– Нашему творческому союзу уже почти 20 лет, в институте познакомились.

Подробности в видео.

# Юмор # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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