Почему интервью Лукашенко попало в топы и когда спадёт градус накала в Украине? Анонс «По существу»

Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? Когда и как спадает градус военного накала в Украине и в какой позиции сейчас наши соседи по Евродому?

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