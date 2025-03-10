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Почему интервью Лукашенко попало в топы и когда спадёт градус накала в Украине? Анонс «По существу»

10 марта 2025 10:42
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Новый геополитический поворот. Какие сигналы американцам посылает Александр Лукашенко? Почему большое интервью нашего Президента влетело в сетевые топы и для кого откровения стали прививкой от политического невежества? Чем чревата для Беларуси российско-американская балансировка? Когда и как спадает градус военного накала в Украине и в какой позиции сейчас наши соседи по Евродому?

Вечером 10 марта на площадке ток-шоу «По существу» большой расклад событий и прогнозы на мировое будущее.

Почему интервью Лукашенко попало в топы и когда спадёт градус накала в Украине? Анонс «По существу»-2

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу, переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.

Включайте «По существу» этим вечером в 18:30.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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