Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области

Новости Беларуси. Наметить будущее. С этой целью председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретились с известными людьми и почетными гражданами центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ветераны труда, заслуженные тренеры, художники и бывшие руководители области во время открытого диалога обсудили ключевые направления развития региона.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома (2010-2013):

У каждого есть свое видение развития Центрального региона. Практически при каждом руководителе Минская область была одной из первых.

Ольга Даргель, заместитель председателя Миноблисполкома (1984-1994):

Сегодня я рада встрече с новым руководством. Наша Минская область всегда была передовиком производства, и я надеюсь, что она такая же будет, будут продолжаться все те начинания, которые были.

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Хочу сказать, что все города находятся в прекрасном состоянии, поэтому я хотел сказать слова уважения и благодарности всем, кто работал и работает в Минской области. Я как человек старшего возраста обещаю, что мы будем всегда помнить, что мы должны сделать и что еще не сделано.