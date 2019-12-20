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Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области

20 декабря 2019 17:37
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Новости Беларуси. Наметить будущее. С этой целью председатель Миноблисполкома Александр Турчин и помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретились с известными людьми и почетными гражданами центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-1

Ветераны труда, заслуженные тренеры, художники и бывшие руководители области во время открытого диалога обсудили ключевые направления развития региона.

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-4

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-6

Борис Батура, председатель Миноблисполкома (2010-2013):
У каждого есть свое видение развития Центрального региона. Практически при каждом руководителе Минская область была одной из первых.

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-9

Ольга Даргель, заместитель председателя Миноблисполкома (1984-1994):
Сегодня я рада встрече с новым руководством. Наша Минская область всегда была передовиком производства, и я надеюсь, что она такая же будет, будут продолжаться все те начинания, которые были.

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-12

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Хочу сказать, что все города находятся в прекрасном состоянии, поэтому я хотел сказать слова уважения и благодарности всем, кто работал и работает в Минской области. Я как человек старшего возраста обещаю, что мы будем всегда помнить, что мы должны сделать и что еще не сделано.

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области-15

Кстати, встречи с заслуженными людьми региона станут традиционными. Подобного рода мероприятия будут проходить ежегодно.

# Прием граждан # общество # Борис Батура # Ольга Даргель # Михаил Финберг # Фотофакт

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