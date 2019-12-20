В Вилейке открыли обновлённый автовокзал

Новости Беларуси. Обновленный автовокзал торжественно открылся в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Реконструкция началась еще летом. На ремонтные работы было выделено 2 миллиона рублей. За полгода заменили старую крышу, окна и проводку, отремонтировали систему вентиляции. Внутри вокзал также кардинально изменился. Обещают, что станет лучше и качество обслуживания пассажиров.

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

Привели в порядок территорию прилегающую, полностью перестроили терминалы, автоматизировали все. Плюс ко всему мы внедрили электронную продажу билетов – онлайн-регистрацию. Много новшеств, которые мы дальше будем продвигать. Все будем делать передовое.