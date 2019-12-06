Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Я многие годы занимался именно этой проблемой – был одним из разработчиков декрета, наряду с милицией, и содействовал им с общественных позиций в продвижении акта законодательства. И могу сказать в поддержку коллеги, что касается США, то полностью понимаю президента Трампа.

«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?

Потому что если мы возьмем Беларусь, и мы говорим, что это «угроза национальной безопасности», то у нас на 1 млн. человек случаев смертей от передозировок – 4,6. В Соединённых Штатах Америки –329 случаев на 1 млн. человек. То есть это огромное количество, это разница в десятки раз. И, собственно говоря, мы здесь можем судить о том, к чему приводит легализация так называемых лёгких наркотиков в отдельных штатах. Потому что изучал наркоманов – у меня в своё время в поле зрения было несколько сотен таких людей. И тоже могу сказать совершенно авторитетно: никаких лёгких наркотиков нет. Есть наркотики только стартовые. Второе: у нас с 2014 года нет ни одной смерти от передозировок среди несовершеннолетних. А до этого момента были десятки случаев смертей, суицидов, членовредительства и так далее.

То есть, на сегодняшний день, этого нет, и, действительно, мы можем собрать тех матерей (мы просто не делаем этого по моральным основаниям), потому что, в отличие от некоторых зарубежных спонсоров вот этого движения, мы не хотим плясать на костях. Но, на самом деле, мы могли бы это сделать: собрать этих матерей и привести их в студию.

«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»