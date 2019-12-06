Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

С годами Ваша философия меняется? Вы в 26, 45, 60…

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Думаю, что я меняюсь вместе со временем.

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Вадим Щеглов:

А каким Вы становитесь: более чувствительным, мягким или, наоборот, более требовательным?

Валентин Елизарьев:

Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка. И я сам это даже заметил. Хотя мне супруга несколько раз говорила об этом.