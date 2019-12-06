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Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»

06 декабря 2019 16:27
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
С годами Ваша философия меняется? Вы в 26, 45, 60…

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Думаю, что я меняюсь вместе со временем.

Елизарьев рассказал о жене: «Несмотря на то, что будет 50-летие нашего брака, мы остались интересны друг другу»

Вадим Щеглов:
А каким Вы становитесь: более чувствительным, мягким или, наоборот, более требовательным?

Валентин Елизарьев:
Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка. И я сам это даже заметил. Хотя мне супруга несколько раз говорила об этом.

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»-1

Я был более жёсткий, когда в семье был только мальчик. Но сейчас у меня появилось три внука, и все – мальчики. Но я остался таким мягким после девочки. Вообще, конечно, в семье девочка очень много что значит.
 

Валентин Елизарьев: «Я более мягкий стал, когда у меня в семье появилась девочка»-4

# Дети # общество # Валентин Елизарьев

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