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Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»

08 августа 2021 15:35
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Новости Беларуси. В Беларусь вот уже вторую неделю подряд прибывают военные эшелоны из России. Техника и военнослужащие. Цель – подготовка и участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»-1

Крупнейшие в 2021 году маневры пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Число участников только на территории Беларуси – около 13 тысяч военнослужащих. Главная задача военных – отработать применение группировок войск и сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»-4

В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. К слову, вполне вероятно, что в учениях также примут участие и военные из Казахстана. Такое предложение на неделе им сделало наше Министерство обороны.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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