Из России в Беларусь прибывают военнослужащие и техника. Идёт подготовка к учениям «Запад-2021»

Новости Беларуси. В Беларусь вот уже вторую неделю подряд прибывают военные эшелоны из России. Техника и военнослужащие. Цель – подготовка и участие в совместном стратегическом учении «Запад-2021», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Крупнейшие в 2021 году маневры пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Число участников только на территории Беларуси – около 13 тысяч военнослужащих. Главная задача военных – отработать применение группировок войск и сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.