Вадим Девятовский: благодаря такой жёсткой политике для народа сегодня Беларусь ещё никто не поглотил

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Время показало. Помните, как-то в свое время оппоненты, в том числе власти, говорили «пророссийский Президент». А время показало, что он суперпробелорусский. То есть время показало, что Президент и даже оппоненты власти – я просто слышу, что говорят, и читаю внимательно – они сегодня признают, что благодаря такой жесткой политике именно для народа, для страны сегодня Беларусь, как это ни парадоксально, еще никто, грубо говоря, не поглотил.

И сегодня мы решаем, как нам жить и как строить политику. Об этом сегодня на пресс-конференции в том числе Президент очень четко сказал.