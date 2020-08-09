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Вадим Девятовский: благодаря такой жёсткой политике для народа сегодня Беларусь ещё никто не поглотил

09 августа 2020 19:44
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Новости Беларуси. О ходе избирательной кампании в Беларуси в студии программы «Неделя» на СТВ рассуждали эксперты.

Вадим Девятовский: благодаря такой жёсткой политике для народа сегодня Беларусь ещё никто не поглотил-1

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Время показало. Помните, как-то в свое время оппоненты, в том числе власти, говорили «пророссийский Президент». А время показало, что он суперпробелорусский. То есть время показало, что Президент и даже оппоненты власти я просто слышу, что говорят, и читаю внимательно они сегодня признают, что благодаря такой жесткой политике именно для народа, для страны сегодня Беларусь, как это ни парадоксально, еще никто, грубо говоря, не поглотил. 

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И сегодня мы решаем, как нам жить и как строить политику. Об этом сегодня на пресс-конференции в том числе Президент очень четко сказал.

# Выборы в Беларуси # общество # Вадим Девятовский # Фотофакт

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