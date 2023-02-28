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Более 200 цветочных лавок будут работать в Минске 8 Марта

28 февраля 2023 11:31
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Новости Беларуси. Подготовка к самому нежному весеннему празднику. В преддверии Международного женского дня представители цветочной индустрии по всей Беларуси активно заготавливают ароматные букеты. Только в Минске 8 Марта откроются более 200 торговых точек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 цветочных лавок будут работать в Минске 8 Марта-1

Реализовывать цветочную продукцию будут как физические лица, так и предприятия. К этому дню выдано уже более 300 разрешений на торговлю. Цифра не окончательная, ведь они будут выдаваться вплоть до 3 марта. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что число цветочных лавок и объемы продукции в сравнении с предыдущими годами значительно увеличатся. Одна из причин – легкое оформление документов на торговлю.

Более 200 цветочных лавок будут работать в Минске 8 Марта-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Чтобы получить разрешение на торговлю с 6 по 8 марта выращенной цветочной продукцией, либо физическим лицам, либо представителям субъекта хозяйствования необходимо обратиться в администрацию района, на территории которого они планируют осуществлять торговлю. Для этого необходимо физическому лицу предоставить справку от местного исполнительного органа, что у него есть участок, на котором он выращивает цветочную продукцию, и написать соответствующее заявление. Для субъекта хозяйствования необходимо предоставить копию устава, где прописано, что выращивание цветочной продукции это его вид деятельности, и также написать заявление.

Интересный факт: чаще других торговать цветами в столицу приезжают жители Брестской области.

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# 8 Марта # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

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