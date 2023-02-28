Государственные телеканалы Беларуси стали смотреть на 16% чаще

Смотреть государственные телеканалы стали на 16 % чаще. Увеличилось и число просмотров в YouTube. Только у нашего канала более полумиллиона подписчиков. Вместе с тем сейчас перед медиаиндустрией стоит ряд задач на перспективу. Эффективность региональной прессы намерены повышать, чтобы критические материалы не уходили на второй план. Вплотную займутся и кадровой политикой редакций. Кроме того, в Беларуси всерьез задумываются над увеличением познавательного и развлекательного контента для детей и молодежи, где будут рассказывать об истории родного края, природе, о том, насколько важно белорусам сохранять и приумножать наши фундаментальные ценности.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Начало прошлого года было, мягко говоря, непростым. На нас обрушилось огромное количество фейков, не только связанных со специальной военной операцией, но и на другую тематику. Просто небывалое санкционное давление, отзыв рекламных бюджетов. В общем, наши оппоненты по ту сторону баррикад сделали все возможное и невозможное, чтобы нас обвалить. Но, с другой стороны, вы знаете, все что нас не убивает – делает нас сильнее. И любое действие вызывает противодействие. Тем более что мы, журналисты, народ такой специфический: чем больше нас пытаются задавить, тем больше у нас сил и энергии рождается.